Η ελβετική τράπεζα UBS ανακοίνωσε την Τετάρτη καθαρά κέρδη 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 56% σε ετήσια βάση και ξεπερνώντας τις προβλέψεις της εταιρείας για 919 εκατομμύρια δολάρια.
Η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης περιουσίας στον κόσμο ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, δηλώνοντας ότι σκοπεύει να επαναγοράσει μετοχές αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2026, το ίδιο ποσό που επαναγόρασε πέρσι, σημειώνει το Reuters
