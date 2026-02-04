Λογαριασμός
UBS: Aύξηση κερδών κατά 56% το δ' τρίμηνο, στα 1,2 δισ. δολάρια

Η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης περιουσίας στον κόσμο ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων

UBS

Η ελβετική τράπεζα UBS ανακοίνωσε την Τετάρτη καθαρά κέρδη 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 56% σε ετήσια βάση και ξεπερνώντας τις προβλέψεις της εταιρείας για 919 εκατομμύρια δολάρια.

Η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης περιουσίας στον κόσμο ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, δηλώνοντας ότι σκοπεύει να επαναγοράσει μετοχές αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2026, το ίδιο ποσό που επαναγόρασε πέρσι, σημειώνει το Reuters

