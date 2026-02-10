Η νεοσύστατη εταιρεία ERC System με έδρα το Μόναχο πραγματοποίησε δοκιμαστική πτήση ενός από τα μεγαλύτερα ηλεκτρικά αεροσκάφη κάθετης απογείωσης (eVTOL) της Ευρώπης, ενός πρωτότυπου αεροσκάφους 2,7 τόνων, σχεδιασμένου για αποστολές βαρέων φορτίων, όπως η μεταφορά ασθενών σε νοσοκομεία έκτακτης ανάγκης.

Το eVTOL με την ονομασία Romeo, με άνοιγμα φτερών 16 μέτρων και διαστάσεις ελικοπτέρου, ολοκλήρωσε την πρώτη δημόσια επίδειξή του την Παρασκευή στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Erding κοντά στο Μόναχο.

«Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να μεταφέρουμε 2,7 τόνους στον αέρα και, ως εκ τούτου, αργότερα το ωφέλιμο φορτίο που χρειαζόμαστε», δήλωσε στο Reuters κατά τη διάρκεια της δοκιμής ο επικεφαλής εμπορικός διευθυντής και συνιδρυτής, Μαξιμίλιαν Ολιγκσλέγκερ.

Το αεροσκάφος μπορεί να πετάξει με πιλότο ή χωρίς. Διαθέτει χώρο για έξι επιβάτες, αλλά πέταξε άδειο για λόγους ασφαλείας στη δοκιμαστική πτήση. Το ERC στοχεύει να βγάλει το αεροσκάφος στην αγορά το 2031, με στόχο ωφέλιμο φορτίο περίπου 500 κιλών.

Παρά τις οικονομικές αναταραχές στον ευρύτερο τομέα των eVTOL, η ERC αναφέρει ότι είναι καλά χρηματοδοτούμενη. Η εταιρεία είναι θυγατρική της γερμανικής τεχνολογικής εταιρείας και παρόχου υπηρεσιών Bundeswehr IABG, η οποία, σύμφωνα με τον Oligschlaeger, έχει επενδύσει ένα σημαντικό διψήφιο ποσό εκατομμυρίων ευρώ.

Ο φορέας διάσωσης DRF Luftrettung, ως μελλοντικός πελάτης, αναμένει ότι το αεροσκάφος θα μειώσει το κόστος και τους χρόνους ταξιδιού στις μεταφορές ασθενών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο.

