ΔΕΗ: Κυριαρχία των ΑΠΕ για πρώτη φορά στο παραγωγικό δυναμικό της επιχείρησης

Για πρώτη φορά στην ιστορία του ομίλου ΔΕΗ, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 η ισχύς των ανανεώσιμων πηγών ξεπέρασε το 50 % του παραγωγικού δυναμικού της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες οι ΑΠΕ (αιολικά φωτοβολταϊκά και υδροηλεκτρικά) έφθασαν στα 6,4 γιγαβάτ (51 % του συνόλου), από 4,9 γιγαβάτ πέρυσι ενώ οι λοιπές τεχνολογίες (φυσικό αέριο, λιγνίτης και πετρέλαιο στα νησιά) περιορίστηκαν στα 6,2 γιγαβάτ.

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού της απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων με την αλματώδη αύξηση των αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 6,4 GW στο τέλος του εννεαμήνου του 2025, μετά και την ολοκλήρωση της κατασκευής επιπλέον 70 MW στο φωτοβολταϊκό πάρκο της Πτολεμαΐδας. Το έργο, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο ενιαίο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ελλάδα συνολικής ισχύος 550 MW, βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης, καθώς απομένει η ανάπτυξη περίπου 30 MW, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Η ίδια τάση θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες καθώς το 2026 αναμένεται η οριστική έξοδος από το λιγνίτη ενώ οι μονάδες ΑΠΕ που είναι υπό κατασκευή, έτοιμες προς κατασκευή ή σε διαδικασία διαγωνισμού (υποβολή προσφορών) ανέρχεται σε 3,9 GW.

Η μείωση της λιγνιτικής ισχύος και παραγωγής συνέβαλε στη βελτίωση των μεγεθών της επιχείρησης κατά το 9μηνο του 2025 καθώς οι τιμές των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα αυξήθηκαν σημαντικά το προηγούμενο διάστημα. Όπως ανακοινώθηκε χθες, στο 9μηνο του 2025 τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,7 δισ. ευρώ (+24 % σε σχέση με πέρυσι) και τα καθαρά κέρδη σε 0,4 δισ. (από 0,2).

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης Γιώργος Στάσσης θα παρουσιάσει σήμερα στο Λονδίνο το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για την περίοδο 2026 - 2028 που θα δίνει έμφαση στις ΑΠΕ, την ψηφιοποίηση και τα δίκτυα σε συνδυασμό με τη δραστηριοποίηση σε νέες αγορές (data centers, τεχνητή νοημοσύνη, τηλεπικοινωνίες) τόσο στην Ελλάδα όσο και στη ΝΑ Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

