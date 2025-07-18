Για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης θα ερευνήσει τη Skroutz η Επιτροπή Ανταγωνισμού

H Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε σήμερα ότι θα συνεδριάσει στις 23 Οκτωβρίου 2025 για να εξετάσει αν η Skroutz έχει κάνει κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από το 2020 έως σήμερα, έπειτα από καταγγελία δέκα επιχειρήσεων που συνεργάζονται με την πλατφόρμα. Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, «οι καταγγελλόμενες πρακτικές αφορούν στους όρους συνεργασίας, τους οποίους η καταγγελλόμενη εταιρία επιβάλλει στους επιχειρηματικούς χρήστες της επιγραμμικής πλατφόρμας αναζήτησης και σύγκρισης τιμών www.skroutz.gr, την οποία η Σκρουτζ διαχειρίζεται».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει στις 23 Οκτωβρίου 2025 για να εξετάσει, κατόπιν της Έκθεσης του αρμόδιου Εισηγητή, εάν συντρέχει παράβαση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας ανταγωνισμού περί κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΚΡΟΥΤΖ Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσίες Διαδικτύου» (εφεξής «Σκρουτζ»), στην αγορά παροχής υπηρεσιών επιγραμμικής πλατφόρμας αναζήτησης και σύγκρισης τιμών.

Η υπόθεση αφορά καταγγελία δέκα (10) επιχειρήσεων κατά της Σκρουτζ. Οι καταγγελλόμενες πρακτικές αφορούν στους όρους συνεργασίας, τους οποίους η καταγγελλόμενη εταιρία επιβάλλει στους επιχειρηματικούς χρήστες της επιγραμμικής πλατφόρμας αναζήτησης και σύγκρισης τιμών www.skroutz.gr, την οποία η Σκρουτζ διαχειρίζεται.

Κατά την Έκθεση, ορισμένοι εξ αυτών των όρων, συνολικά ιδωμένοι, συνιστούν εκμεταλλευτική κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της Σκρουτζ στην αγορά, μέσω της επιβολής μη εύλογων όρων συναλλαγής, κατά παράβαση των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Οι ως άνω επιβαλλόμενοι από τη Σκρουτζ όροι παρίστανται ως μη αναγκαίοι, μη αναλογικοί και επιζήμιοι έναντι πρωτίστως των εμπορικών της εταίρων/επιχειρηματικών χρηστών της πλατφόρμας αλλά και των καταναλωτών. Η διάρκεια της παράβασης εκτείνεται από το 2020 έως σήμερα.

Ως εκ τούτου, κατόπιν εξέτασης των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης, η Έκθεση προτείνει, αναφορικά με τη Σκρουτζ, τα ακόλουθα:

Να διαπιστωθεί η παράβαση των άρθρου 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ για τους λόγους που εκτενώς αναφέρονται στην Έκθεση. Να της επιβληθεί πρόστιμο για παράβαση του άρθρου 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που παρατίθενται στην Έκθεση αναφορικά με τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης. Να υποχρεωθεί να παύσει την ως άνω διαπιστωθείσα παράβαση και να παραλείπει αυτή στο μέλλον. Να απειληθεί με πρόστιμο και χρηματική ποινή, αν με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού βεβαιώνεται η συνέχιση ή επανάληψη της διαπιστωθείσας παράβασης.

Η Εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

