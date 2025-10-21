Συμφωνία για την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) από την The Coca-Cola Company και την Gutsche Family Investments σύναψε την Τρίτη η Coca-Cola HBC, που γίνεται έτσι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής βάσει όγκου της Coca-Cola παγκοσμίως.

Η Coca-Cola HBC θα εξαγοράσει περίπου το 42% του ποσοστού που κατέχει στην CCBA η The Coca-Cola Company, καθώς και το σύνολο του ποσοστού, ύψους 33,48%, που κατέχει η Family Investments έναντι συνολικού τιμήματος 2,6 δισ. δολαρίων.

Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2026, αποτιμά το 100% της CCBA σε 3,4 δισ. δολάρια.

Με βάση τη συμφωνία, η Coca-Cola HBC έχει τη δυνατότητα να εξαγοράσει και το υπόλοιπο ποσοστό 25% που κατέχει στην CCBA η The Coca-Cola Company, εντός έξι ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η Coca-Cola HBC, η οποία εμφιαλώνει φίρμες όπως οι Fanta, Sprite και Monster, σκοπεύει να επιδιώξει στο πλαίσιο της συμφωνίας τη δευτερογενή εισαγωγή της στο χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ.

Η CCBA δραστηριοποιείται σε 14 χώρες της Αφρικής και αντιπροσωπεύει περίπου το 40% του συνολικού όγκου προϊόντων της Coca-Cola που πωλούνται στην ήπειρο.



Πηγή: skai.gr

