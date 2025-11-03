Campari: Βουτιά της μετοχής μετά την κατάσχεση μετοχών €1,3 δισ.

Πικρό κοκτέιλ για την Campari «Βουτιά» καταγράφουν οι μετοχές της Davide Campari-Milano, αφότου οι Ιταλοί εισαγγελείς διέταξαν την Παρασκευή την κατάσχεση περίπου 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ σε μετοχές από τη μητρική Lagfin που ελέγχει τη διάσημη εταιρεία αλκοολούχων ποτών.

Οι μετοχές της Campari υποχώρησαν τη Δευτέρα έως και 6% στις πρώτες συναλλαγές στο Μιλάνο, στη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή πτώση από τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με τη δήλωση της ιταλικής αστυνομίας την Παρασκευή, εντοπίστηκαν 5,3 δισ. ευρώ μη δηλωθέντα έσοδα, για τα οποία η Lagfin δεν κατέβαλε τον λεγόμενο «exit tax», δηλαδή τον φόρο που επιβάλλεται σε εταιρείες που μεταφέρουν την έδρα τους στο εξωτερικό, όπως απαιτεί η ιταλική νομοθεσία.

Όπως σχολιάζει το Bloomberg, η υπόθεση αυτή ενισχύει την ευρύτερη προσπάθεια της ιταλικής κυβέρνησης να αυστηροποιήσει την επιβολή του νόμου σε εταιρείες που αναδιαρθρώνονται και μετεγκαθίστανται σε άλλες χώρες για φορολογικούς λόγους. Επισημαίνει επίσης τον αυξανόμενο ευρωπαϊκό έλεγχο των διασυνοριακών συγχωνεύσεων που μεταφέρουν πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, διατηρώντας παράλληλα σημαντικές δραστηριότητες στη χώρα καταγωγής.



Η Lagfin ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι πάντα «ενεργούσε με τον πιο σχολαστικό σεβασμό όλων των ισχυόντων νόμων και κανονισμών». Η φορολογική διαμάχη, η οποία, όπως είπε, ξεκίνησε πριν από περίπου δύο χρόνια, «δεν έχει εμπλέξει ποτέ τον Όμιλο Campari με κανέναν τρόπο».

Αν και ένα πρόστιμο δεν θα έθετε υπό αμφισβήτηση το μερίδιο της Lagfin στην Campari, θα «ασκούσε πίεση» στο χρέος της εταιρείας χαρτοφυλακίου, δήλωσε σε σημείωμά του ο αναλυτής της Octo Finances, Νικολά Ετιέν.

Πηγή: skai.gr

