Η κινεζική ByteDance παρουσίασε το chatbot Doubao 2.0, την αναβαθμισμένη έκδοση προγράμματος δημιουργίας κειμένου Doubao, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα, σύμφωνα με την QuestMobile που επικαλείται ανακοίνωση της εταιρείας το Σάββατο.
Έναν χρόνο μετά την αναστάτωση που προκάλεσε στην παγκόσμια τεχνολογική βιομηχανία η κινεζική startup DeepSeek, με την κυκλοφορία ενός χαμηλού κόστους μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης, οι εγχώριοι ανταγωνιστές της εμφανίζονται πιο προετοιμασμένοι: ανταγωνίζονται για το ποιος θα λανσάρει νέα μοντέλα, μερικά από τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι πιο ελκυστικά για τους καταναλωτές.
