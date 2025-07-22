Η κινεζική BYD θα καθυστερήσει τη μαζική παραγωγή στο νέο της εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων στην Ουγγαρία μέχρι το 2026 και θα λειτουργήσει το εργοστάσιο σε χαμηλότερη δυναμικότητα για τουλάχιστον τα δύο πρώτα χρόνια, σύμφωνα με το Reuters.

Την ίδια στιγμή, η νούμερο 1 αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας θα αρχίσει να κατασκευάζει αυτοκίνητα νωρίτερα από το αναμενόμενο σε ένα νέο εργοστάσιο στην Τουρκία, όπου το εργατικό κόστος είναι χαμηλότερο, ενώ θα υπερβεί κατά πολύ τα σχέδια παραγωγής που είχε ανακοινώσει αρχικά.

Η μετατόπιση της παραγωγής από την Ουγγαρία προς την Τουρκία θα αποτελούσε πλήγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ήλπιζε ότι οι δασμοί της στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Κίνα θα έφερναν κινεζικές επενδύσεις και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στην παραγωγή.

Το εργοστάσιο της BYD ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Szeged, στη νότια Ουγγαρία, θα ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή το 2026, αλλά θα κατασκευάζει μόνο μερικές δεκάδες χιλιάδες οχήματα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Αυτό θα είναι ένα μικρό μέρος της αρχικής παραγωγικής ικανότητας του εργοστασίου των 150.000 οχημάτων.

Το εργοστάσιο στην Τουρκία

Εν τω μεταξύ, το εργοστάσιο αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στην Τουρκία, το οποίο είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει την παραγωγή στα τέλη του 2026 με ετήσια δυναμικότητα 150.000 αυτοκινήτων, θα παράγει περισσότερα αυτοκίνητα από το ουγγρικό εργοστάσιο το επόμενο έτος.

Η παραγωγή στο εργοστάσιο στη Μανίσα, στη δυτική Τουρκία, θα ξεπεράσει κατά πολύ τα 150.000 αυτοκίνητα το 2027 και η BYD θα αυξήσει σημαντικά την παραγωγή και πάλι το 2028.

Η BYD κατασκευάζει το εργοστάσιο στην Ουγγαρία για να πωλεί αυτοκίνητα στην Ευρώπη χωρίς δασμούς. Όλα τα αυτοκίνητα που πωλεί σήμερα στην Ευρώπη κατασκευάζονται στην Κίνα και υπόκεινται σε δασμούς της ΕΕ κατά των επιδοτήσεων στις εισαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων κινεζικής κατασκευής, πέραν του συνήθους δασμού 10%. Στην περίπτωση της BYD, ο συνολικός δασμός είναι 27%.

Πολλά από τα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στο νέο εργοστάσιο στην Τουρκία θα προορίζονται επίσης για την Ευρώπη και δεν θα αντιμετωπίζουν δασμούς όταν εξάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η στροφή προς φθηνότερη παραγωγή στην Τουρκία για τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες που θέλουν να κατασκευάσουν αυτοκίνητα στην Ευρώπη, αντανακλά την ανάγκη να αποφύγουν τους δασμούς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με τους υψηλότερους μισθούς και το ενεργειακό κόστος της περιοχής.

Η Τουρκία λειτουργεί εδώ και καιρό ως κόμβος παραγωγής χαμηλού κόστους για μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η Toyota, η Stellantis, η Ford, η Hyundai και η Renault.

Τον Μάρτιο, η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η κινεζική Chery θα επενδύσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ένα εργοστάσιο με ετήσια παραγωγική ικανότητα 200.000 οχημάτων.

