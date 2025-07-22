SKY express: Ισχυρή διεθνής ανάπτυξη για τον ελληνικό αερομεταφορέα - Άλμα +33% στην επιβατική κίνηση εξωτερικού το 2ο τρίμηνο

Με σταθερά ανοδική πορεία, η SKY express κατέγραψε αξιοσημείωτες επιδόσεις και κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ανάπτυξη στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η συνολική επιβατική κίνηση της εταιρείας παρουσίασε άνοδο κατά 16% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 ενώ τα συνολικά έσοδά από πτήσεις αυξήθηκαν κατά 15%.

Ακόμα πιο εντυπωσιακή ήταν η επίδοση στις διεθνείς αγορές, με την επιβατική κίνηση εξωτερικού να καταγράφει άλμα 33%. Αντίστοιχα, οι προσφερόμενες θέσεις εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 34%, αντανακλώντας τη στρατηγική ενίσχυσης της παρουσίας της SKY express σε περιόδους υψηλής ζήτησης.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η πρόσφατη ανακοίνωση της εταιρείας για την προσθήκη έξι νέων διεθνών προορισμών από το φθινόπωρο του 2025: Αμβούργο, Βερολίνο, Λισαβόνα, Λυών, Μαδρίτη και Τελ Αβίβ. Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της SKY express για τη συνεχή ενίσχυση της διεθνούς της δραστηριότητας, με έμφαση στην εξυπηρέτηση στρατηγικών αγορών και στην παροχή ακόμη περισσότερων επιλογών στους επιβάτες της.

Αξίζει να σημειωθεί, σύμφωνα με ανακοίνωση της Sky express, ότι το συνολικό πτητικό έργο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 10% το δεύτερο τρίμηνο, ενώ καθοριστικής σημασίας υπήρξε και η ενίσχυση του στόλου της. Εντός του 2024 προστέθηκαν δύο Airbus A320neo, ενώ μόλις τον προηγούμενο μήνα εντάχθηκε ακόμη ένα νέο Airbus 320neo, ανεβάζοντας τον σύνολο αριθμό των αεροσκαφών της εταιρείας στα 28. Επιπλέον, μέχρι τον Σεπτέμβριο, αναμένεται η παραλαβή ακόμη ενός Airbus A320neo, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική της εταιρείας.

Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα αποτελέσματα και για τη βάση της Θεσσαλονίκης, η οποία κατέγραψε αύξηση 5% στην επιβατική κίνηση. Η εταιρεία πραγματοποιεί ήδη οκτώ απευθείας πτήσεις εσωτερικού από τη Θεσσαλονίκη, ενώ τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει εδραιώσει με επιτυχία την απευθείας σύνδεση με τη Λάρνακα. Από το φετινό φθινόπωρο, ενισχύει ακόμη περισσότερο το διεθνές της δίκτυο από τη Θεσσαλονίκη, προσθέτοντας μια νέα απευθείας πτήση προς το Ντίσελντορφ. Πρόκειται για μία σημαντική κίνηση, η οποία ενισχύει τη διασύνδεση της Βόρειας Ελλάδας με στρατηγικές αγορές του εξωτερικού και ανοίγει νέες προοπτικές ανάπτυξης.

«Η εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού εξακολουθεί να παραμένει ο βασικός μοχλός ανάπτυξης για τη SKY express, με περισσότερους από 5 εκατομμύρια επιβάτες να την επιλέγουν για τα ταξίδια τους το 2024. Το 2025, η δυναμική ανάπτυξης συνεχίζεται, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν σημαντική ενίσχυση της επιβατικής κίνησης σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που επιβεβαιώνει την ολοένα πιο ισχυρή θέση της στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά αερομεταφορών.» επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο κ. Γεράσιμος Σκαλτσάς, Chief Commercial Officer της SKY express, δήλωσε «Η πορεία μας το δεύτερο τρίμηνο του 2025 επιβεβαιώνει τη σταθερή ανάπτυξη της SKY express σε όλα τα κρίσιμα επιχειρησιακά και οικονομικά μεγέθη: το πτητικό μας έργο, την επιβατική κίνηση και τα έσοδα. Ιδιαίτερα, η αύξηση της επιβατικής κίνησης εξωτερικού αποτυπώνει τη συνεχή διεύρυνση του διεθνούς μας δικτύου ενώ συνεχίζουμε να διατηρούμε το μεγαλύτερο δίκτυο προορισμών εντός Ελλάδας. Ταυτόχρονα, επενδύουμε με συνέπεια στον στόλο μας με την παραλαβή νέων αεροσκαφών, εξοπλισμένα αποκλειστικά με κινητήρες τελευταίας τεχνολογίας, συνεπείς στη δέσμευσή μας να παρέχουμε σύγχρονες, ασφαλείς και ποιοτικές πτήσεις με επίκεντρο τον επιβάτη και τις ανάγκες του.»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

