Σχεδόν κατά το ένα τρίτο μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη τριμήνου της Shell, σύμφωνα με την ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων την Πέμπτη, παρασυρόμενα από την πτώση των τιμών του πετρελαίου και τα χαμηλότερα έσοδα από την εμπορία φυσικού αερίου, αλλά και πάλι ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών, σημειώνει το Reuters.

O πετρελαϊκός κολοσσός ανέφερε ότι θα διατηρήσει τον ρυθμό του προγράμματος επαναγοράς μετοχών στα 3,5 δισ. δολάρια τους επόμενους τρεις μήνες, το 15ο συνεχόμενο τρίμηνο με τουλάχιστον 3 δισ. δολάρια.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη της Shell, έφτασαν τα 4,26 δισ. δολάρια στο τρίμηνο, υψηλότερα από τον μέσο όρο των 3,74 δισ. δολαρίων των αναλυτών, αλλά μειωμένα κατά 32% σε σχέση με ένα χρόνο πριν.



Πηγή: skai.gr

