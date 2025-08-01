Με εντυπωσιακή άνοδο σε όλους τους βασικούς δείκτες ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης η Optima bank, με τη διοίκηση να σημειώνει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα αποτυπώνουν με σαφήνεια τη σταθερή δυναμική της στην ελληνική αγορά, καθώς και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει από πελάτες και επενδυτές.

Παράλληλα, προσθέτει ότι η τράπεζα, παραμένοντας προσηλωμένη στη δημιουργία μιας διαφορετικής τραπεζικής εμπειρίας – απλής, φιλικής και αποτελεσματικής – επενδύει διαρκώς σε καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις.

Ισχυρή άνοδος σε καταθέσεις και δάνεια

Οι καταθέσεις κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση ύψους €1,5 δισ., φθάνοντας τα €5,2 δισ., σημειώνοντας άνοδο 40% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2024.

Ανάλογη ήταν και η πορεία των δανείων. Οι συνολικές εκταμιεύσεις άγγιξαν τα €1,7 δισ., καταγράφοντας το υψηλότερο ποσό εξαμήνου στην ιστορία της τράπεζας (+41% σε ετήσια βάση). Τα καθαρά υπόλοιπα δανείων ενισχύθηκαν κατά €1,2 δισ., διαμορφούμενα στα €4,2 δισ. (+39% έναντι του α’ εξαμήνου 2024).

Ιστορικά υψηλά κερδοφορίας

Παρά τη μείωση των επιτοκίων, η τράπεζα κατέγραψε καθαρά κέρδη €81,1 εκατ., αυξημένα κατά 18% σε σχέση με τα €69 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Το ποσό αυτό αποτελεί την υψηλότερη εξαμηνιαία κερδοφορία στην ιστορία της τράπεζας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι και σε τριμηνιαίο επίπεδο, το β’ τρίμηνο του 2025, κατέγραψε καθαρά κέρδη €42,1 εκατ., επίδοση που συνιστά νέο ιστορικό ρεκόρ.

Αποτελεσματικότητα και ισχυροί δείκτες

Η αποδοτικότητα της τράπεζας παρέμεινε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Ειδικότερα, η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) ανήλθε στο 25,8%, ο δείκτης εξόδων προς βασικά έσοδα στο 25,5%, ενώ ο δείκτης NPE διαμορφώθηκε στο 1,48%, ο οποίος είναι ο χαμηλότερος στην αγορά.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και την υγιή ανάπτυξη της Optima bank.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου της τράπεζας, ο πρόεδρος της Optima bank, κ. Γεώργιος Τανισκίδης, δήλωσε: «Πριν από 6 χρόνια ξεκινήσαμε τη λειτουργία της τράπεζάς μας με όνειρο και στόχους να τη δούμε να μεγαλώνει, να εδραιώνεται στην αγορά και να αναγνωρίζεται ως τράπεζα αναφοράς στον κλάδο μας. Τα σημερινά οικονομικά μας αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο του 2025 αποδεικνύουν ότι τα όνειρά μας πραγματοποιούνται και οι στόχοι μας επιτυγχάνονται. Οι πελάτες μάς εμπιστεύονται, οι επιχειρήσεις βρίσκουν κοντά μας τη στήριξη που χρειάζονται, οι μέτοχοί μας την υπεραξία που αναζητούν από την επένδυσή τους και οι άνθρωποί μας ένα σταθερό και αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον».



Ο διευθύνων σύμβουλος, κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης, συμπλήρωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε και πάλι εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα. Η σταθερή και συνεχής ανάπτυξη όλων των μεγεθών μας, δεν είναι τυχαία. Είναι απόρροια και φυσική συνέπεια της στρατηγικής μας. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τη λειτουργία μας με την ίδια προσήλωση στη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας και την παροχή των καλύτερων αποδόσεων για τα χρήματα των πελατών μας. Προχωράμε αισιόδοξα με προσήλωση στο όραμά μας για την παροχή της βέλτιστης τραπεζικής εμπειρίας».

Ενίσχυση κεφαλαιακής βάσης – Διεθνής εμπιστοσύνη

Σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε η έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) ύψους €150 εκατ. τον Ιούνιο του 2025, η οποία υπερκαλύφθηκε κατά 11 φορές. Η έντονη ζήτηση ανέδειξε την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στο επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική της τράπεζας.

Απόδοση προς τους μετόχους

Σε ανταπόδοση της εμπιστοσύνης των μετόχων, η τράπεζα προχώρησε σε διανομή μερίσματος (0,57€/μετοχή) αυξημένου κατά 30% σε σχέση με το 2024.

Διεύρυνση φυσικής παρουσίας

Η τράπεζα συνέχισε βάσει του σχεδιασμού της, την επέκταση του φυσικού της δικτύου, εγκαινιάζοντας στις 7 Ιουλίου το 30ο της κατάστημα, στην Κομοτηνή, μία εξαιρετικά σημαντική εθνική απόφαση.

