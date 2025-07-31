Οι μετοχές της Ferrari υποχώρησαν περισσότερο από 12% την Πέμπτη, θέτοντας την εταιρεία σε τροχιά για τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης πριν από εννέα χρόνια, ακόμη και όταν η κατασκευάστρια εταιρεία πολυτελών σπορ αυτοκινήτων διατήρησε τις κατευθυντήριες γραμμές της και δήλωσε ότι θα μειώσει τις τιμές στις ΗΠΑ, σημειώνει το Reuters.

Οι αναλυτές της Citi ανέφεραν ότι αν και η Ferrari συνέχισε να παρέχει σταθερά αποτελέσματα, το επίκεντρο έχει πλέον μετατοπιστεί στο κατά πόσον ο όμιλος που είναι εισηγμένος στο Μιλάνο και τη Νέα Υόρκη μπορεί να διατηρήσει την υψηλή κερδοφορία του εν μέσω της επιβράδυνσης της αύξησης του όγκου των πωλήσεων και της τιμολόγησης.

«Η εστίαση μετατοπίζεται τώρα στο πόσο μακριά μπορεί να φτάσει το περιθώριο EBITDA στο δεύτερο εξάμηνο, με τις αποστολές και τις (μέσες τιμές πώλησης) να επιβραδύνονται», έγραψε ο Harald Hendrikse της Citi.

Η Ferrari δήλωσε ότι θα μειώσει τις τιμές για τις αυξήσεις που εισήγαγε τον Απρίλιο σε ορισμένα αυτοκίνητα που πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις οι δασμοί στα προϊόντα που παράγονται στην ΕΕ μετακινηθούν ουσιαστικά στο 15%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.