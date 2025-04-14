Η Εθνική Ασφαλιστική ανακοίνωσε σήμερα ότι υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με την Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («Τράπεζα Κύπρου») για τη μεταβίβαση του συνόλου (100%) των μετοχών της θυγατρικής της Εθνικής Ασφαλιστικής (Κύπρου) ΛΙΜΙΤΕΔ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 29,5 εκατομμύρια ευρώ. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, οι οποίες αναμένονται να ολοκληρωθούν εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2025.

Η συναλλαγή είναι πλήρως εναρμονισμένη με την ευρύτερη στρατηγική της Εθνικής Ασφαλιστικής και εντάσσεται στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της εταιρείας, με έμφαση την εστίασή της στην Ελλάδα, μία αγορά με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης. Παράλληλα, η συναλλαγή θα επιτρέψει στην Εθνική Ασφαλιστική να επικεντρώσει τους πόρους και τις δυνάμεις της στην υλοποίηση του δυναμικού μετασχηματισμού της και στην ενίσχυση της ηγετικής της θέσης στην ελληνική αγορά.

Η ALPHACAP Partners Limited ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, ενώ η Georgiades & Pelides LLC ως νομικός σύμβουλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

