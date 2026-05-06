Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αυτοκινήτων BMW ανακοίνωσε σημαντική πτώση των κερδών του πρώτου τριμήνου, καθώς ο έντονος ανταγωνισμός στην Κίνα και οι πιέσεις από τους δασμούς επηρέασαν αρνητικά τις επιδόσεις της, αν και διατήρησε προς το παρόν τις προβλέψεις της για το 2026.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τα τριμηνιαία κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 25% στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ (2,70 δισεκατομμύρια δολάρια), ελαφρώς πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών για 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τα έσοδα του ομίλου δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες, σημειώνοντας πτώση 8,1% στα 31,0 δισ. ευρώ, σημειώνει το Reuters.

Οι ανταγωνιστές Mercedes-Benz και Audi ανέφεραν επίσης ένα δύσκολο ξεκίνημα για το 2026, καθώς πλανάται η απειλή υψηλότερων δασμών από τις ΗΠΑ και οι Κινέζοι ανταγωνιστές επιβεβαιώνουν την κυριαρχία τους στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων του κόσμου, ενώ αρχίζουν να χτίζουν το μερίδιό τους στην Ευρώπη.

Όπως πολλοί κατασκευαστές αυτοκινήτων, η BMW στρέφεται προς τη μείωση του κόστους για να αντισταθμίσει τις πιέσεις από τους δασμούς και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών σε μια παγκοσμίως αδύναμη αγορά αυτοκινήτων.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τη Volkswagen και τη Mercedes, έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να το κάνει αυτό χωρίς να προχωρήσει σε απολύσεις.

Πηγή: skai.gr

