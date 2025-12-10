Στην περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της με νέα προϊόντα, νέες γεύσεις αλλά και νέες συσκευασίες στοχεύει η Coca Cola Τρία Έψιλον.

Σημειώνεται ότι τον προηγούμενο μήνα ο Όμιλος Coca-Cola HBC προχώρησε σε επένδυση 350.000 ευρώ στο Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης στην Ελλάδα. Η επένδυση αυτή ενισχύει τον ρόλο του Coca-Cola HBC R&D Centre ως κόμβο καινοτομίας για το 24/7 χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης του Ομίλου Coca-Cola HBC υποστηρίζει την έρευνα και ανάπτυξη σε κατηγορίες προϊόντων όπως χυμοί, νερό, σνακ, γάλα για τα εμπορικά σήματα Amita, Fruice, Deep River Rock Water, Λανίτης, Next που κυκλοφορούν σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιρλανδία, Σερβία, Ιταλία, και Αλβανία. Ειδικά για την Ελλάδα, έχει συμβάλει ήδη στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εμβληματικών brands της Coca-Cola Τρία Έψιλον, και θα συνεχίσει να υποστηρίζει τα σήματα Amita, Amita Motion, Frulite, Avra, Tsakiris Chips.

Η επένδυση περιλαμβάνει την εγκατάσταση προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού και νέων σύγχρονων υποδομών, που επιτρέπουν την εξέλιξη των προϊόντων του Ομίλου Coca-Cola HBC.

Σύμφωνα με τον Svetoslav Atanasov, Γενικό Διευθυντή της Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα & Κύπρο η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί «έναν επιταχυντή ανάπτυξης, καθώς ενισχύει τη δυνατότητά μας να δημιουργούμε νέες ευκαιρίες σε ακόμα περισσότερες κατηγορίες, προς όφελος των πελατών μας».

Στο περιθώριο δημοσιογραφικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε εχθές το βράδυ, ο κ. Atanasov ρωτήθηκε σχετικά με την εικόνα της ελληνικής αγοράς μη αλκοολούχων ποτών (αναψυκτικά, νερά, καφές κ.ά.). Όπως ανέφερε το οργανωμένο λιανεμπόριο κινείται ανοδικά, σε αντίθεση με την κατανάλωση εκτός σπιτιού όπου η εστίαση εμφανίζεται πιεσμένη. Ο ίδιος απέφυγε να κάνει προβλέψεις για το σύνολο του έτους καθώς τα δεδομένα του τελευταίου τετραμήνου δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Ανέφερε, μάλιστα ότι παρά την έντονη τουριστική κίνηση της φετινής περιόδου παρατηρείται ότι η αυξημένη επισκεψιμότητα δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση στην κατανάλωση.

Από την πλευρά του, ο Σταύρος Μουρελάτος Γενικός Διευθυντής Coca Cola Hellas για Ελλάδα, Κύπρο & Μάλτα έκανε λόγο για μία δύσκολη σεζόν, σημειώνοντας ότι τα στοιχεία των εταιρειών ερευνών αποτυπώνουν καθαρά την άνοδο στο ράφι του οργανωμένου λιανεμπορίου. Όπως ανέφερε, το 2025 είχε σημαντικές προκλήσεις για το κανάλι HoReCa.

Την ίδια ώρα, παρά τις πιέσεις, καταγράφηκε θετική τάση στο οργανωμένο λιανεμπόριο, η οποία λειτουργεί εν μέρει αντισταθμιστικά. Εστιάζοντας στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου, ο κ. Μουρελάτος τόνισε ότι η εταιρεία προσανατολίζεται στην προσθήκη νέων γεύσεων σε ήδη υφιστάμενες κατηγορίες, επενδύοντας στην καινοτομία και στη διεύρυνση των επιλογών για τον καταναλωτή. Στόχος είναι τα νέα προϊόντα να τοποθετηθούν στην αγορά έως το καλοκαίρι του 2026.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.