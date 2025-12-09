Η Τίνα Μιχαηλίδου στη λίστα των "20under40 Social Media"

Σε μια ιδιαίτερα λαμπερή βραδιά στο Grand Hyatt Athens, στο πλαίσιο των Social Media Awards, η Τίνα Μιχαηλίδου βρέθηκε ανάμεσα στους 20 καλύτερους επαγγελματίες κάτω των 40 ετών στον χώρο των social media, κερδίζοντας μια θέση στη λίστα “20under40 Social Media 2025” του Marketing Week.

Η φετινή διάκριση έρχεται να προστεθεί στη σημαντική περσινή της ανάδειξη, όταν είχε συμπεριληφθεί στη λίστα “20under40 PR” του Marketing Week. Η παρουσία της στις λίστες αυτές αποδεικνύει τη σταθερή της πορεία και τη δυναμική της επίδραση στον χώρο της στρατηγικής επικοινωνίας, των social media και του σύγχρονου brand storytelling.

Η Τίνα ίδρυσε τη GR8 Communication σε ηλικία 35 ετών, και μέσα σε λίγα μόλις χρόνια κατάφερε να καθιερώσει την εταιρία της ως έναν σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό marketing agency που συνδυάζει στρατηγική σκέψη, δημιουργικότητα και σύγχρονη ψηφιακή αντίληψη. Στο portfolio της GR8 Communication περιλαμβάνονται συνεργασίες με μεγάλα brands, projects που ξεχώρισαν για την προσέγγισή τους και καμπάνιες που πέτυχαν -και με το παραπάνω- τον σκοπό τους.

Παράλληλα, η δημοσιογραφική της πορεία συμπληρώνει τη βαθιά της γνώση γύρω από την επικοινωνία, τη δημόσια εικόνα και την εξέλιξη των media. Αυτός ο συνδυασμός της δίνει αφενός μια σφαιρική ματιά και αφετέρου μια καθαρή αντίληψη για το τι λειτουργεί και τι όχι, πράγμα που διακρίνει κανείς σε κάθε της στρατηγική απόφαση.

Η GR8 Communication μπαίνει σε μια νέα φάση ανάπτυξης, με πιο τολμηρά projects και στόχο να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο brands και κοινό συναντιούνται στον κόσμο των social media. Με σαφή στρατηγική κατεύθυνση και δημιουργικότητα που εξελίσσεται συνεχώς, η εταιρία επενδύει σε νέες ιδέες, φρέσκιες προσεγγίσεις και συνεργασίες που φιλοδοξούν να ανεβάσουν το επίπεδο της ψηφιακής επικοινωνίας στην Ελλάδα. Η Τίνα Μιχαηλίδου έχει καταφέρει να δώσει στη GR8 τον δικό της χαρακτήρα: άμεσο, ευέλικτο, σύγχρονο και κυρίως αποτελεσματικό. Με πυρήνα της πορείας της την πειθαρχία, τη συνέπεια και το πάθος, έχει αποδείξει ότι η επιτυχία δεν προκύπτει από τύχη, αλλά από σταθερά βήματα, καθαρές αποφάσεις και πίστη στο όραμα.

