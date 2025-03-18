Αναβάθμισε το αξιόχρεο της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς

Στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς προχώρησε σήμερα ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's, μετά την αναβάθμιση του αξιόχρεου του ελληνικού δημοσίου στην επενδυτική βαθμίδα Baa3 από Ba1 την Παρασκευή.

Ο Moody's αναβάθμισε το αξιόχρεο των καταθέσεων και των εκδόσεων ομολόγων (senior unsecured) της Alpha Bank σε Baa2 από Baa3, διατηρώντας θετικές τις προοπτικές του. Αναβάθμισε επίσης σε Baa2 από Baa3 το αξιόχρεο της Πειραιώς, αλλάζοντας τις προοπτικές σε θετικές από σταθερές.

Η αυτόνομη βασική πιστωτική αξιολόγηση (Baseline Credit Assessment, BCA) τόσο για την Alpha Bank όσο και για την Πειραιώς αναβαθμίστηκε σε ba1 από ba2.

Χθες, ο Moody's αναβάθμισε το αξιόχρεο της Εθνικής και της Eurobank σε Baa1 από Baa2 με σταθερές προοπτικές καθώς και το αξιόχρεο της Attica Bank σε Ba2 από B1.

Οι λόγοι αναβάθμισης της Alpha Bank

O Moody's σημειώνει ότι η BCA της Alpha Bank αναβαθμίστηκε σε ba1 από ba2, αντανακλώντας περαιτέρω βελτιώσεις στην ποιότητα των δανείων της τράπεζας, με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της (NPE) να μειώνονται στο 3,8% των δανείων τον Δεκέμβριο του 2024 από 6% τον Δεκέμβριο του 2023.

Ο οίκος αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι αναμένει περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού της Alpha Bank, με τη διοίκησή της να στοχεύει σε δείκτη NPE κάτω του 3% έως το 2027. Παράλληλα, η τράπεζα αύξησε την κάλυψη προβλέψεων για NPEs σε 53% το 2024 από 45% το 2023.

Οι προοπτικές για τις μακροπρόθεσμες καταθέσεις και τα ομόλογα (senior unsecured) διατηρούνται θετικές, «αντανακλώντας την προσδοκία μας ότι η Alpha Bank θα συνεχίσει να βελτιώνει το πιστωτικό της προφίλ τους επόμενους 12-18 μήνες. Η τράπεζα είναι πιθανό να αυξήσει περαιτέρω τα κέρδη και τα επίπεδα κεφαλαίου της και να μειώσει τον δείκτη προβληματικών δανείων της, αν και με βραδύτερο ρυθμό από πριν», αναφέρει ο οίκος.

Οι λόγοι αναβάθμισης της Πειραιώς

«Η BCA της Τράπεζας Πειραιώς αναβαθμίστηκε σε ba1 από ba2, λαμβάνοντας υπόψη τις βελτιώσεις στα θεμελιώδη χρηματοοικονομικά μεγέθη της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένης της ισχυρότερης ποιότητας του ενεργητικού, των ισχυρών κερδών σε συνδυασμό με την πολύ χαμηλή βάση κόστους και της συνεχιζόμενης άνετης χρηματοδότησης και ρευστότητας», σημειώνει ο Moody's.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας μειώθηκε σε 2,6% τον Δεκέμβριο του 2024 από 3,5% τον Δεκέμβριο του 2023, ενώ η κάλυψη των προβλέψεων για NPE αυξήθηκε περαιτέρω σε περίπου 65%.

«Η αναβάθμιση αντανακλά επίσης την προσδοκία μας ότι η βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού της τράπεζας θα διατηρηθεί, με τις νέες εισροές NPE να παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, υποδηλώνοντας την καλή ποιότητα του νέου δανεισμού τα τελευταία χρόνια».

