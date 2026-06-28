Από τους μικροδορυφόρους στη βιομηχανία του Διαστήματος: Το ελληνικό σχέδιο των 350 εκατ. ευρώ

Η Ελλάδα επιχειρεί να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στη διαστημική της παρουσία: από χώρα που αξιοποιεί δορυφορικά δεδομένα, σε χώρα που σχεδιάζει και κατασκευάζει διαστημικά συστήματα.

Πρόσφατα η κορυφαία διεθνής εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας, ICEYE, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να δημιουργήσει μεγάλη παραγωγική μονάδα κατασκευής δορυφόρων στην Ελλάδα. Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα διαμορφώνει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για το Διάστημα.

Η επένδυση προβλέπει τη δημιουργία ενός εργοστασίου μαζικής παραγωγής δορυφόρων με δυνατότητα κατασκευής έως και 150 δορυφόρων τον χρόνο, εγκαταστάσεις άνω των 5.000 τετραγωνικών μέτρων και περισσότερες από 250 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Η μονάδα, εφόσον υλοποιηθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη παραγωγική βάση της ICEYE παγκοσμίως και μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις κατασκευής δορυφόρων στην Ευρώπη.

«Θέλουμε να εγκαταστήσουμε στην Ελλάδα έναν μεγάλο κόμβο παραγωγής, έρευνας και ανάπτυξης και καινοτομίας για την παγκόσμια διαστημική βιομηχανία», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επικεφαλής της ICEYE στην Ελλάδα, Βασίλης Χαλουλάκος.

Η επιλογή της Ελλάδας δεν αφορά μόνο τη γεωγραφική θέση της χώρας, αλλά συνδέεται με τη νέα διαστημική στρατηγική που παρουσιάστηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, παρουσία του πρωθυπουργού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Greece in Orbit – Η Ελλάδα σε Τροχιά».

Κατά την παρουσίαση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι λίγοι θα μπορούσαν να φανταστούν το 2019 πως σήμερα η Ελλάδα θα διέθετε δορυφόρους στο Διάστημα, ένα δυναμικό οικοσύστημα επιχειρήσεων στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 350 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για την ανάπτυξη των επόμενων δράσεων τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Το νέο εθνικό πρόγραμμα «HELLAS-SPACE 2.0», ύψους περίπου 350 εκατ. ευρώ, αποτελεί τη δεύτερη φάση της ελληνικής διαστημικής πολιτικής και έχει ως στόχο να μετατρέψει τις διαστημικές τεχνολογίες σε εφαρμογές με άμεσο όφελος για την καθημερινότητα: από την παρακολούθηση πυρκαγιών και πλημμυρών έως τη θαλάσσια επιτήρηση, τη γεωργία ακριβείας, την ασφάλεια των συνόρων και τις ασφαλείς επικοινωνίες.

Κατά την παρουσίαση του προγράμματος, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τόνισε ότι η χώρα περνά σε μια νέα φάση.

«Τα τελευταία χρόνια χτίσαμε πολύ σημαντικές υποδομές με το πρώτο εθνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων. Βάλαμε την Ελλάδα σε τροχιά. Σήμερα κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα. Περνάμε από τη δημιουργία υποδομών σε πραγματικές, βιώσιμες εθνικές δυνατότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η νέα επένδυση της ICEYE εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη μετάβαση: στη δημιουργία ελληνικής παραγωγικής ικανότητας στον τομέα του Διαστήματος. Η εταιρεία έχει ήδη παρουσία στην Ελλάδα μέσω του εθνικού προγράμματος μικροδορυφόρων, έχοντας συμμετάσχει στην ανάπτυξη και εκτόξευση των πρώτων ελληνικών δορυφόρων τεχνολογίας SAR (ραντάρ συνθετικού ανοίγματος).

Η μονάδα δεν θα αποτελεί απλώς χώρο συναρμολόγησης. Προβλέπεται να διαθέτει γραμμές παραγωγής, υποδομές δοκιμών, ερευνητικά εργαστήρια και τεχνογνωσία για κρίσιμα υποσυστήματα δορυφόρων, δημιουργώντας ένα νέο οικοσύστημα γύρω από την αεροδιαστημική τεχνολογία.

«Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη βιομηχανική μονάδα δυναμικότητας εκατοντάδων δορυφόρων το χρόνο όπου επίσης θα στεγάζει ερευνητικές δραστηριότητες για τις επόμενες διαστημικές τεχνολογίες που θα παράξουμε στην Ελλάδα για τον παγκόσμιο στόλο της εταιρείας, δημιουργώντας σημαντική υπεραξία για την ελληνική οικονομία», σημειώνει ο Βασίλης Χαλουλάκος.

Για την κυβέρνηση, το ζητούμενο είναι η διατήρηση της προστιθέμενης αξίας στη χώρα και η ανάπτυξη μιας ελληνικής βιομηχανικής βάσης.

«Υπάρχει και ένας δεύτερος εξίσου σημαντικός στόχος: η ελληνική βιομηχανία Διαστήματος να εκτοξευτεί και αυτή. Θέλουμε να σας δούμε πρωταθλητές στην Ευρώπη αλλά και με εξαγωγή τεχνολογίας και προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο», δήλωσε ο κ. Παπαστεργίου.

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός, η νέα στρατηγική δεν αφορά μόνο την τεχνολογία αλλά και την οικονομία και το ανθρώπινο δυναμικό.

«Δεν είναι μόνο πρόγραμμα τεχνολογίας. Είναι επένδυση στους ανθρώπους. Θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, στήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και η Ελλάδα ως ευρωπαϊκός κόμβος διαστημικής βιομηχανίας», ανέφερε.

Η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει θέσεις για μηχανικούς διαστημικών συστημάτων, ειδικούς ηλεκτρονικών και ραντάρ, επιστήμονες δεδομένων, ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης αλλά και εξειδικευμένο προσωπικό για την παραγωγή και τον έλεγχο δορυφορικών συστημάτων.

«Στόχος μας είναι να αυξήσουμε τις συνέργειες με ελληνικά πανεπιστήμια, νεοφυείς αλλά και πιο ώριμες ελληνικές εταιρείες προκειμένου να μεγαλώσουμε το εθνικό πρόσημο της προσπάθειάς μας. Ταυτόχρονα φιλοδοξούμε να μεγαλώσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας σε αρκετές εκατοντάδες, ενισχύοντας σημαντικά την εγχώρια αγορά εργασίας και βοηθώντας στην επιστροφή στην Ελλάδα αρκετών ταλαντούχων Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό», επισημαίνει ο επικεφαλής της ICEYE στην Ελλάδα.

Παράλληλα, το νέο εθνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει και την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς. Μέσω του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαστημικού Προγράμματος, μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων θα έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν μικρούς δορυφόρους.

«Φτιάχνουμε ένα νέο, πιο σύγχρονο και πιο δίκαιο κράτος, στηρίζουμε την ελληνική καινοτομία, φέρνουμε πίσω τους ανθρώπους μας και εμπνέουμε μια ολόκληρη γενιά να ονειρευτεί ψηλά. Όσο ψηλά μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο πνεύμα», σημείωσε ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

Το στοίχημα πλέον είναι η Ελλάδα να μην περιοριστεί στην κατανάλωση διαστημικών υπηρεσιών, αλλά να αποκτήσει ρόλο παραγωγού. Με το νέο πρόγραμμα και τη δημιουργία βιομηχανικών υποδομών, η χώρα επιχειρεί να διεκδικήσει θέση στον ευρωπαϊκό χάρτη της νέας διαστημικής οικονομίας.

«Τέλος, έχουμε όραμα να κάνουμε την ICEYE Hellas τον κόμβο που θα εξάγει όλη αυτή την τεχνολογία στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Και φυσικά τον κόμβο από τον οποίο θα επιχειρούμε πιο άμεσα στην ευρύτερη γειτονία της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων», καταλήγει ο Βασίλης Χαλουλάκος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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