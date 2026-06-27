VW: Κατάργηση έως και 100.000 θέσεων εργασίας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Volkswagen εξετάζει ριζική αναδιάρθρωση που περιλαμβάνει το κλείσιμο τεσσάρων εργοστασίων και πιθανές μαζικές απολύσεις έως και 100.000 εργαζομένων παγκοσμίως.

Η τελική απόφαση για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης δεν έχει ληφθεί ακόμα και θα συζητηθεί στο εποπτικό συμβούλιο στις 9 Ιουλίου.

Ο γερμανικός κολοσσός της αυτοκινητοβιομηχανίας, Volkswagen, εξετάζει νέο σχέδιο ριζικής αναδιάρθρωσης. Στο τραπέζι το κλείσιμο τεσσάρων εργοστασίων και μαζικές απολύσεις.Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen, μετά την πρόσφατη ανακοίνωση περικοπών, εξετάζει ένα ακόμη πιο εκτεταμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του ομίλου, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάργηση έως και 100.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως.



Αν και η τελική απόφαση του γερμανικού κολοσσού δεν έχει ληφθεί ακόμη, το σχέδιο αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση στο εποπτικό συμβούλιο του ομίλου στις 9 Ιουλίου.

Πηγή: Deutsche Welle

Εξετάζεται λουκέτο σε τέσσερα εργοστάσιαΟ μεγαλύτερος ευρωπαϊκός κατασκευαστής αυτοκινήτων είχε ήδη ανακοινώσει πρόγραμμα περικοπής 50.000 θέσεων έως το 2030. Σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από 37.000 αποχωρήσεις έχουν ήδη συμφωνηθεί, κυρίως μέσω εθελούσιων εξόδων, πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και προγραμμάτων αποζημίωσης, καθώς οι αναγκαστικές απολύσεις αποκλείονται βάσει συμβολαίων.Τα νέα σενάρια προβλέπουν σημαντική αναδιοργάνωση του ομίλου, με πιθανές αλλαγές στη δομή των βασικών δραστηριοτήτων και εξέταση της μελλοντικής χρήσης τεσσάρων εργοστασίων στη Γερμανία: στο Τσβικάου, στο Έμντεν, στο Ανόβερο και το εργοστάσιο της Audi στο Νέκαρσουλμ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπάρχει το ενδεχόμενο κλεισίματός τους μεσοπρόθεσμα, κάτι που ωστόσο δεν έχει μέχρι τώρα επιβεβαιώσει η διοίκηση.Μείωση του κόστους μέσω της τεχνολογίαςΕκπρόσωπος της Volkswagen δήλωσε ότι ο όμιλος εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο ολικού μετασχηματισμού, με στόχο να γίνει «πιο αποδοτικός και πιο ευέλικτος», αξιοποιώντας καλύτερα την τεχνολογία και περιορίζοντας το κόστος.Σφοδρή είναι η αντίδραση των εκπροσώπων των εργαζομένων και του συνδικάτου IG Metall, οι οποίοι χαρακτήρισαν τα σενάρια νέων περικοπών και πιθανού κλεισίματος εργοστασίων «ανεύθυνες απειλές», ενώ προειδοποίησαν ότι θα αντιταχθούν σε οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης των θέσεων εργασίας και των γερμανικών μονάδων παραγωγής.Πηγές: dlf, Handelsblatt, die Zeit

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