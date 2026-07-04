Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Hellenic Train Άνω Λιόσια–Ασπρόπυργος

Αποκαταστάθηκε στις 15:52 η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια - Ασπρόπυργος σύμψωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Ως εκ τούτου αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

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