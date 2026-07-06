Από σαμπουάν μέχρι μπισκότα: Η AI στην υπηρεσία εταιρειών - κολοσσών για την ανάπτυξη νέων προϊόντων

Ο γαλλικός κολοσσός στον χώρο των καλλυντικών L'Oréal χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίζει μόρια στα προϊόντα περιποίησης επιδερμίδας, τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε σαμπουάν. Πλέον, όπως δήλωσε ανώτερο στέλεχος της εταιρείας στο Reuters, η L'Oréal είναι σε θέση να αναπτύσσει νέα προϊόντα τέσσερις φορές ταχύτερα από ό,τι στο παρελθόν.

Εταιρείες όπως η Nestlé, η Haleon, που παράγει την οδοντόκρεμα Sensodyne, και η Mondelez, γνωστή για τις σοκολάτες της, αξιοποιούν επίσης την τεχνητή νοημοσύνη στην καινοτομία προϊόντων. Σύμφωνα με στελέχη τους, η AI τις βοηθά, μεταξύ άλλων, να δοκιμάζουν συστατικά ταχύτερα, να δημιουργούν νέες ιδέες για συνταγές και να αντιμετωπίζουν αδυναμίες στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η επιτάχυνση της ενσωμάτωσης της AI στην ανάπτυξη προϊόντων έρχεται σε μια περίοδο, κατά την οποία οι εταιρείες καταναλωτικών αγαθών δέχονται πιέσεις να καινοτομούν γρηγορότερα και να μειώνουν το κόστος, καθώς οι προτιμήσεις των καταναλωτών μεταβάλλονται συνεχώς.

Η L'Oréal, η οποία ξεκίνησε να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη στα εργαστήριά της πριν από τέσσερα χρόνια, έχει εντοπίσει νέα μόρια για προϊόντα ομορφιάς προβλέποντας την επίδρασή τους στο δέρμα και τα μαλλιά, δήλωσε ο Fabrice Megarbane, πρόεδρος του τμήματος καταναλωτικών προϊόντων της εταιρείας.

Η πιο πρόσφατη καινοτομία της L'Oréal ήταν η αξιοποίηση μορίων που χρησιμοποιούνταν σε προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας για τη δημιουργία σαμπουάν με κολλαγόνο, προσφέροντας περισσότερο όγκο και πλούσια αίσθηση στα μαλλιά, ανέφερε ο Megarbane.

Ο διευθύνων σύμβουλος της L'Oréal, Nicolas Hieronimus, παρουσίασε πέρυσι ένα «σχέδιο τόνωσης της ομορφιάς» (beauty stimulus plan), με στόχο την επιτάχυνση της καινοτομίας, αφού ο όμιλος κατέγραψε τον χαμηλότερο ρυθμό αύξησης πωλήσεων των τελευταίων ετών.

Η ανθρώπινη καινοτομία στην ανάπτυξη προϊόντων, ενισχυμένη από την τεχνητή νοημοσύνη, αποτελεί «παράγοντα που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού» για τη Mondelez, δήλωσε στο Reuters στέλεχος της εταιρείας.

Η τεχνολογία έχει βοηθήσει την ιδιοκτήτρια των Cadbury και Toblerone να επιταχύνει τις διαδικασίες ανάπτυξης και να επανασχεδιάσει συνταγές. Η εταιρεία ανέφερε ότι η AI μπορεί να δημιουργεί νέες συνταγές, ακόμη και πρωτότυπες προτάσεις, τις οποίες στη συνέχεια αξιολογεί ένας ειδικός.

«Μπορείς να βελτιστοποιήσεις τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεις τις συνταγές σου» δήλωσε το ίδιο στέλεχος, επισημαίνοντας ότι αυτό μειώνει την εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή στην εφοδιαστική αλυσίδα και επιτρέπει την προσαρμογή των συνθέσεων στις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το εργαλείο AI της Mondelez μειώνει σημαντικά τον αριθμό των δειγμάτων που απαιτούνται κατά τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων. Χρησιμοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, για την ανάπτυξη των μπισκότων Golden Oreo χωρίς γλουτένη και για τη νέα συνταγή των Chips Ahoy.

Στην κατηγορία των μπισκότων, το 60% των συνταγών που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης παρουσίασαν καλύτερες επιδόσεις σε τομείς όπως η διατροφική αξία, η βιωσιμότητα και το κόστος.

Πηγή: skai.gr

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