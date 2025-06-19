Η περαιτέρω ενδυνάμωση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων Ελλάδας - Γαλλίας βρίσκονται στο επίκεντρο των συναντήσεων που έχει στην Αθήνα χθες και σήμερα αντιπροσωπεία γαλλικών επιχειρήσεων - μελών της εργοδοτικής οργάνωσης της Γαλλίας MEDEF.

Η γαλλική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον πρόεδρο του Γαλλικού σκέλους του Ελληνο-Γαλλικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας-Γαλλίας και πρόεδρο του Ομίλου L' Oréal, κ. Jean-Paul Agon πρόκειται να επισκεφθεί σήμερα τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη ενώ χθες ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος και το Δ.Σ. του Συνδέσμου παρέθεσαν δείπνο στο οποίο απηύθυναν χαιρετισμούς ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια Τάσος Χατζηβασιλείου.

Στη γαλλική αντιπροσωπεία μετέχουν εκπρόσωποι 17 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων οι Danone, Loreal, Societe Generale, Thales, Tractebel, Venci κ.α.

Eνδιαφέρον για 7 κλάδους της ελληνικής οικονομίας

Από τον ΣΕΒ επισημαίνεται ότι η επίσκεψη επιβεβαιώνει τη βούληση για εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως: ενέργεια και πράσινη μετάβαση, υποδομές - μεταφορές, αγροδιοατροφή - τρόφιμα - ποτά, τουρισμός, τεχνολογία - τεχνητή νοημοσύνη, άμυνα, φάρμακα - καλλυντικά.

Ειδικά για την άμυνα σημειώνεται ότι η συνεργασία μεταξύ των δυο χωρών εντοπίζεται σε έργα με κοινή παραγωγή και ότι στόχος είναι η διεύρυνσή της σε περισσότερα πεδία όπως συντηρήσεις, αναβαθμίσεις και ανάπτυξη dual use πράσινων και ψηφιακών τεχνολογιών "ώστε η ελληνική αλυσίδα αξίας να ενταχθεί σε ευρωπαϊκά και ΝΑΤΟικά προγράμματα επόμενης γενιάς".

Αναφέρεται ακόμα ότι η ενίσχυση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς αποτελεί μεταξύ άλλων και αντίδοτο στην γεωπολιτική αναταραχή και τους δασμούς των ΗΠΑ, καθώς μια αύξηση κατά 2,4% στο ενδοενωσιακό εμπόριο αγαθών μπορεί να αντισταθμίσει πτώση 20% στις εξαγωγές αγαθών στις ΗΠΑ.

Στον χαιρετισμό του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αφού υπογράμμισε ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για ενίσχυση της παρουσίας των γαλλικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, παρουσίασε πέντε προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής το επόμενο διάστημα:

1.Περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με μειώσεις φόρων που θα ανακοινωθούν το Σεπτέμβριο, μείωση της γραφειοκρατίας, ώθηση στον ανταγωνισμό με άρση εμποδίων ιδίως στις υπηρεσίες, επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης και χωροταξικό σχεδιασμό.

2.Διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση μεταξύ άλλων με την ενεργοποίηση του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου.

3.Αναβάθμιση των υποδομών και δικτύων (μεταφορών , επικοινωνιών, ενέργειας) με έμφαση στα ενεργειακά δίκτυα που θα σταθεροποιήσουν τις τιμές και θα αναδείξουν την Ελλάδα σε περιφερειακό κόμβο.

4.Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με δράσεις κατάρτισης - αναβάθμισης δεξιοτήτων.

5.Ενίσχυση της εξωστρέφειας με την υιοθέτηση νέας στρατηγικής εξαγωγών για την επέκταση της παρουσίας σε παραδοσιακές αγορές, διείσδυση σε νέες και διαφοροποίηση του εξαγωγικού καλαθιού.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου αναφέρθηκε στις μακρόχρονες πολιτικές και οικονομικές σχέσεις των δυο χωρών ενώ έκανε ειδική αναφορά στη στρατηγική συνεργασία στον τομέα της άμυνας αλλά και στις νέες ευκαιρίες που αναδεικνύονται σε πλήθος τομέων.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπ. Θεοδωρόπουλος αναφέρθηκε στις οικονομικές σχέσεις Ελλάδας - Γαλλίας, τις νέες ευκαιρίες για επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ των δυο χωρών σε μια σειρά από τομείς αλλά και στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας που έχει αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και επιτυγχάνει όπως είπε σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης. Όπως σημείωσε, η Γαλλία είναι η δέκατη μεγαλύτερη αγορά για ελληνικές εξαγωγές και ο έβδομος μεγαλύτερος προμηθευτής της ελληνικής αγοράς.

«Τώρα είναι η ώρα να επενδύσουμε στην Ελλάδα», ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Jean-Paul Agon. «Τα σημάδια», κατέληξε, «είναι ξεκάθαρα: η ανάπτυξη είναι στιβαρή, η ανεργία συνεχίζει να μειώνεται και η εμπιστοσύνη ενισχύεται. Οι ευκαιρίες είναι πραγματικές, ήρθε η ώρα να περάσουμε από τον διάλογο στα αποτελέσματα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

