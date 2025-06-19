Την ισχυρή επίδραση του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην εθνική οικονομία και την κοινωνία επιβεβαιώνει για μια ακόμη χρονιά η μελέτη «Εκτίμησης Κοινωνικού - Οικονομικού αποτυπώματος (SEIA) του Ομίλου για το έτος 2024».

Μέσα από τα ευρήματα της μελέτης συνάγεται ότι η στρατηγική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται με βασικό γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, που συμβαδίζει με την κοινωνική ευθύνη, την περιβαλλοντική προστασία και έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο Όμιλος συνεισέφερε 5,9 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, η συνολική συνεισφορά του Ομίλου στο ΑΕΠ για το 2024 αντιστοιχεί στο 2,5% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας. Το ποσό των 5,9 δισ. ευρώ είναι, κατά μέσο όρο, περίπου 2,3 φορές μεγαλύτερο σε σχέση με τη διετία 2022-2023.

Παράλληλα, η συνολική επίδραση στα εθνικά δημόσια έσοδα ανήλθε σε 1,1 δισ. ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με το 1,5% των συνολικών φορολογικών εσόδων της χώρας για το έτος 2024, και είναι 2,8 φορές περισσότερο κατά μέσο όρο σε σύγκριση με τη διετία 2022-2023.

Η άμεση επίδραση του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο ΑΕΠ προσεγγίζει τα 4 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η εκτεταμένη εφοδιαστική αλυσίδα του Ομίλου, η οποία περιλαμβάνει προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών και άλλους συνεργάτες, προσφέρει επιπλέον 1,3 δισ. ευρώ μέσω έμμεσων επιδράσεων. Αυτές οι επιδράσεις προκύπτουν από την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Ομίλου, ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα σε πολλούς τομείς και ενδυναμώνοντας το συνολικό οικονομικό οικοσύστημα. Tέλος, η συνολική επαγόμενη επίδραση ανέρχεται σε €624 εκατ., υποδεικνύοντας τις αλυσιδωτές επιδράσεις από τις δαπάνες των εργαζομένων και άλλων που επωφελούνται από τις άμεσες και έμμεσες δραστηριότητες του Ομίλου.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το αποτύπωμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και στην απασχόληση. Για το έτος 2024, υποστηρίχθηκαν περίπου 37.000 θέσεις εργασίας από τη δραστηριότητα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και των συνεργατών του. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι θέσεις εργασίας αποτέλεσαν το 0,9% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα για το 2024, ενώ για κάθε άμεση θέση εργασίας στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποστηρίζονται επτά (7) επιπλέον θέσεις εργασίας στην ευρύτερη ελληνική οικονομία.

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνέχισε απρόσκοπτα το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) για το 2024, με επενδύσεις ύψους 4 εκατ. ευρώ σε προγράμματα κοινωνικής υποστήριξης. Η προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ευημερία των τοπικών κοινωνιών, στην επένδυση στην κατάρτιση νέων μηχανικών μέσω του προγράμματος «Πολυμήχανη Γενιά», στην ενίσχυση της συμπερίληψης και στην ικανοποίηση των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών, παραμένει κεντρικός πυλώνας των δράσεων του Ομίλου.

Οι πέντε (5) βασικοί άξονες του προγράμματος ΕΚΕ επικεντρώνονται στην υγεία και την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την υποστήριξη σε έκτακτες καταστάσεις. Ενδεικτικά παραδείγματα παρέμβασης σε κρίσιμες καταστάσεις είναι η ανάληψη πρωτοβουλίας για την πλήρη αποκατάσταση του Κλειστού Γυμναστηρίου Πεντέλης μετά την πυρκαγιά του 2024, καθώς και η αποκατάσταση στην περιοχή Μάνδρα-Μαγούλα, μέσω χρηματοδότησης μελέτης και εκτέλεσης αντιδιαβρωτικών έργων, αξίας 1 εκατ. ευρώ.

Για τη μελέτη του κοινωνικοοικονομικού αποτυπώματος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ χρησιμοποιήθηκε μια διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία που βασίζεται στο επιστημονικό έργο του νομπελίστα οικονομολόγου Wassily Leontief. Αυτή η μεθοδολογία εφαρμόζει ένα μοντέλο «Εισροών-Εκροών», το οποίο επιτρέπει την ποσοτικοποίηση των επιδράσεων του Ομίλου στην κοινωνία και την οικονομία. Η μελέτη εκπονήθηκε με τη συμβολή της PwC Business Solutions AE στο πλαίσιο ευρύτερης συνεργασίας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

