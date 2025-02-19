Λογαριασμός
Δεύτερη ειδοποίηση προς τους πιστωτές της Enterprise Insurance να αποστείλουν τις απαιτήσεις στον εκκαθαριστή

Οι πιστωτές της επιχείρησης πρέπει, σε περίπτωση που δεν το έχουν πράξει ήδη, να αποστείλουν έως τις 17 Μαρτίου 2025 τα ονόματα και τις απαιτήσεις τους

Ασφαλιστικές

Ο εκκαθαριστής της ασφαλιστικής επιχείρησης Enterprise Insurance Company Plc εξέδωσε δεύτερη ειδοποίηση σύμφωνα με την οποία οι πιστωτές της επιχείρησης πρέπει, σε περίπτωση που δεν το έχουν πράξει ήδη με την πρώτη ειδοποίηση, να αποστείλουν έως τις 17 Μαρτίου 2025 τα ονόματα και τις απαιτήσεις τους στον Εκκαθαριστή της προαναφερθείσας επιχείρησης κ. Frederick David John White

Η διεύθυνση αποστολής είναι η Enterprise Insurance Company plc (in Liquidation), 6A Queensway, PO Box 64, Gibraltar, GX11 1AA, ή κατά προτίμηση μέσω e-mail στη διεύθυνση enterprise.insurance@gi.gt.com.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Enterprise Insurance εκκαθάριση
