Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 250 εκατ. ευρώ από την Aegean.

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωση της εταιρείας, διατέθηκαν συνολικά 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας €1.000 εκάστη, με επιτόκιο 3,70% και τελική απόδοση 3,70%, ενώ η έκδοση σημείωσε υπερκάλυψη 3,75 φορές, καθώς η ζήτηση άγγιξε τα €938,7 εκατ.

Η κατανομή των τίτλων έγινε ως εξής: 195.000 ομολογίες (78%) σε Ιδιώτες Επενδυτές και 55.000 ομολογίες (22%) σε Ειδικούς Επενδυτές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού

Ομολογιακού Δανείου της «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση

στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 02.07.2025, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων

ύψους €250 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €938,7 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 3,75 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,70% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,70%

ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 195.000 Ομολογίες (78% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 55.000 Ομολογίες (22% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

