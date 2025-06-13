Διετή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Καπνοβιομηχανίας, υπέγραψαν ο ΣΕΒ και η Ομοσπονδία Εργαζομένων Καπνοβιομηχανιών Ελλάδος, την Πέμπτη 12 Ιουνίου. Η σύμβαση, με διάρκεια ισχύος 2025 – 2026, καλύπτει τους εργαζόμενους στις καπνοβιομηχανίες όλης της χώρας.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με τα κύρια σημεία της σύμβασης, προβλέπονται αυξήσεις από 1η Ιανουαρίου 2025 και από 1η Ιανουαρίου 2026 για όλες τις μισθολογικές κατηγορίες.

Επίσης, προβλέπεται διπλασιασμός του επιδόματος για γονείς τέκνων με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία και επίσημη θεσμοθέτηση της ημέρας της εορτής του Αγίου Πνεύματος, ως επίσημη αργία για τον κλάδο της καπνοβιομηχανίας.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος υπογράμμισε: «Ο ΣΕΒ ανταποκρινόμενος στον θεσμικό του ρόλο, υπέγραψε τη συλλογική σύμβαση της καπνοβιομηχανίας, η οποία καλύπτει τόσο τις αντοχές των επιχειρήσεων μελών του όσο και τις ανάγκες των εργαζομένων τους. Με τον τρόπο αυτό, στηρίζουμε έμπρακτα τον θεσμό των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, μέσω των οποίων είναι δυνατό να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, η αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων τους, καθώς και η διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης, αλλά και της κοινωνικής συνοχής».

Όπως επισημαίνει το ΣΕΒ, ο κλάδος της παραγωγής προϊόντων καπνού έχει διαχρονικά σημαντική συνεισφορά στην ελληνική οικονομία. Σε αυτόν απασχολούνται συνολικά πάνω από 2.700 εργαζόμενοι, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο όγκος παραγωγής του κλάδου παρουσίασε αύξηση 15,6% το 2024 και 20,6% το πρώτο τετράμηνο του 2025.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.