Focus Bari: Η Τεχνητή Νοημοσύνη «ταξιδεύει» σε όλο τον κόσμο

Η Focus Bari, η οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα το διεθνές δίκτυο IRIS (International Research Institutes), συμμετείχε σε μια σημαντική έρευνα με θέμα «GLOBAL PUBLIC CONFIDENCE» για κρίσιμα ζητήματα της εποχής. Η έρευνα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δικτύου σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς από 21 χώρες.

Τα ευρήματα που παρουσιάζονται στην παρούσα δημοσίευση: «Παγκόσμιες Τάσεις και Αντιλήψεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη», αποκαλύπτουν:

- Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) είναι πλέον παγκόσμια υπόθεση: Περισσότεροι από 8 στους 10 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο έχουν ακούσει για την ΤΝ και τις εφαρμογές της - με την Ελλάδα να κινείται στον ίδιο ρυθμό με τον διεθνή μέσο όρο.

- Η ενημέρωση δεν σημαίνει πάντα κατανόηση: Παρότι οι περισσότεροι γνωρίζουν τον όρο, μόνο 1 στους 3 δηλώνει ότι κατανοεί ουσιαστικά τι είναι η ΤΝ και πώς λειτουργεί - με μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα.

- Η ΤΝ μπαίνει σταδιακά στην καθημερινότητα, πιο αργά στην εργασία: Οι πολίτες παγκοσμίως τη χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο στην προσωπική τους ζωή, ωστόσο η επαγγελματική αξιοποίησή της παραμένει περιορισμένη - με διαφορετικούς βαθμούς υιοθέτησης ανά χώρα και την Ελλάδα να ακολουθεί τη διεθνή τάση.

Οι Έλληνες «χωρίζονται» απέναντι στην ΤΝ: Τρεις τάσεις αναδύονται, σύμφωνα με τη διαχρονική μελέτη της FOCUS BARI για την ΤΝ – οι θετικοί, οι επιφυλακτικοί (θετικοί υπό προϋποθέσεις) και μια ομάδα που παραμένει αρνητική, εκφράζοντας ανησυχία και δυσπιστία για τις επιπτώσεις της.

