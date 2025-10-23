Focus Bari: Η Τεχνητή Νοημοσύνη «ταξιδεύει» σε όλο τον κόσμο

Η Focus Bari, η οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα το διεθνές δίκτυο IRIS (International Research Institutes), συμμετείχε σε μια σημαντική έρευνα με θέμα «GLOBAL PUBLIC CONFIDENCE» για κρίσιμα ζητήματα της εποχής. Η έρευνα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δικτύου σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς από 21 χώρες.
Τα ευρήματα που παρουσιάζονται στην παρούσα δημοσίευση: «Παγκόσμιες Τάσεις και Αντιλήψεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη», αποκαλύπτουν:
- Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) είναι πλέον παγκόσμια υπόθεση: Περισσότεροι από 8 στους 10 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο έχουν ακούσει για την ΤΝ και τις εφαρμογές της - με την Ελλάδα να κινείται στον ίδιο ρυθμό με τον διεθνή μέσο όρο.
- Η ενημέρωση δεν σημαίνει πάντα κατανόηση: Παρότι οι περισσότεροι γνωρίζουν τον όρο, μόνο 1 στους 3 δηλώνει ότι κατανοεί ουσιαστικά τι είναι η ΤΝ και πώς λειτουργεί - με μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα.
- Η ΤΝ μπαίνει σταδιακά στην καθημερινότητα, πιο αργά στην εργασία: Οι πολίτες παγκοσμίως τη χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο στην προσωπική τους ζωή, ωστόσο η επαγγελματική αξιοποίησή της παραμένει περιορισμένη - με διαφορετικούς βαθμούς υιοθέτησης ανά χώρα και την Ελλάδα να ακολουθεί τη διεθνή τάση.
Οι Έλληνες «χωρίζονται» απέναντι στην ΤΝ: Τρεις τάσεις αναδύονται, σύμφωνα με τη διαχρονική μελέτη της FOCUS BARI για την ΤΝ – οι θετικοί, οι επιφυλακτικοί (θετικοί υπό προϋποθέσεις) και μια ομάδα που παραμένει αρνητική, εκφράζοντας ανησυχία και δυσπιστία για τις επιπτώσεις της.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.