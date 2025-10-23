Ο οίκος Jimmy Choo άνοιξε την πρώτη του μπουτίκ στην Αθήνα, παρουσιάζοντας μια ανανεωμένη εκδοχή του μοναδικού retail experience του brand.

Η νέα μπουτίκ βρίσκεται στην οδό Σταδίου 4, στο ιστορικό κτίριο City Link.

Η μπουτίκ της Αθήνας με συνολική επιφάνεια 116 τ.μ. φιλοξενεί τις πιο πρόσφατες συλλογές γυναικείων και ανδρικών παπουτσιών και αξεσουάρ του οίκου Jimmy Choo, που περιλαμβάνουν βασικά κομμάτια μιας σύγχρονης γκαρνταρόμπας, αλλά και εντυπωσιακές εποχιακές δημιουργίες.

Επιπλέον, διατίθενται συλλογές γυαλιών, μικρών δερμάτινων ειδών, αξεσουάρ, αρωμάτων, κοσμημάτων, καθώς και μια επιλεγμένη πρόταση από τη Wedding Collection.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

