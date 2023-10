«Κόκκινος βράχος» η Ικαρία: Έβγαλε δήμαρχο του ΚΚΕ από την πρώτη Κυριακή

Your browser does not support the audio element.

Στην Ικαρία το ΚΚΕ έβγαλε τον μοναδικό δήμαρχο από τον πρώτο γύρο - Συγκέντρωσε 45,07% έναντι του νυν δημάρχου που έλαβε το 42,87 των ψήφων