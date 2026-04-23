Κάντις Σουάνπολ: 20 χρόνια μετά, το κορμί της κόβει την ανάσα – Ο χρόνος δεν την αγγίζει…

Η Κάντις Σουάνπολ συνεχίζει να κυριαρχεί στον χώρο της μόδας, παρουσιάζοντας τη νέα της συνεργασία με τη Victoria's Secret, και επιβεβαιώνοντας γιατί παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Η 37χρονη καλλονή λάνσαρε μια σειρά που, όπως εξηγεί η ίδια, είναι εμπνευσμένη από τη δύναμη και την αρμονία της φύσης. «Το Elemental αφορά τη σιωπηλή δύναμη της φύσης, τη σταθερότητα του βράχου, τη ρευστότητα του νερού και τη ζεστασιά του ήλιου πάνω στο δέρμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως σημειώνει, η νέα συλλογή αντικατοπτρίζει την «αυθεντική αυτοπεποίθηση που κρύβει κάθε γυναίκα», ενώ εστιάζει στην ισορροπία μεταξύ δύναμης και θηλυκότητας. Οι δημιουργίες χαρακτηρίζονται από γλυπτικές γραμμές, άνετες εφαρμογές και μια αισθητική που ακολουθεί το σώμα, αντί να το περιορίζει.

Η σειρά αποτελεί την τρίτη συνεργασία της Σουάνπολ με τη Victoria’s Secret και εντάσσεται στη φιλοσοφία του brand Tropic of C, που ίδρυσε η ίδια το 2018, δίνοντας έμφαση στη βιωσιμότητα, τα φυσικά υλικά και τη διαχρονική κομψότητα. Το brand έχει αποκτήσει φανατικό κοινό, καθώς συνδυάζει minimal σχεδιασμό με οικολογική συνείδηση, μια τάση που κυριαρχεί πλέον στη διεθνή μόδα.

Η πορεία της Κάντις Σουάνπολ στον χώρο της μόδας είναι εντυπωσιακή. Γεννημένη στη Νότια Αφρική, ανακαλύφθηκε σε ηλικία μόλις 15 ετών σε μια υπαίθρια αγορά στο Ντέρμπαν και γρήγορα έκανε τα πρώτα της βήματα στη διεθνή σκηνή. Το 2010 έγινε «άγγελος» της Victoria’s Secret, κατακτώντας μία από τις πιο περιζήτητες θέσεις στη βιομηχανία. Στην καριέρα της έχει συνεργαστεί με κορυφαίους οίκους όπως Chanel, Fendi, Dolce & Gabbana και Tommy Hilfiger, ενώ έχει κοσμήσει εξώφυλλα περιοδικών όπως Vogue, Elle και Allure.

Μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας της ήταν το 2013, όταν επιλέχθηκε να φορέσει το θρυλικό Fantasy Bra αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων στο Victoria’s Secret Fashion Show, αλλά και να είναι το πρόσωπο του Swim Catalogue της ίδιας χρονιάς.

Πέρα από την επαγγελματική της πορεία, η προσωπική της ζωή έχει επίσης απασχολήσει τα μέσα. Υπήρξε σε μακροχρόνια σχέση με το μοντέλο Χέρμαν Νικόλι (Hermann Nicoli), με τον οποίο απέκτησε δύο γιους. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2015, ωστόσο χώρισε το 2018.

Πηγή: skai.gr

