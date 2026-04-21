Ένα ανεκτίμητο χρυσό κράνος ηλικίας 2.500 ετών επιστράφηκε στη Ρουμανία την Τρίτη, 21/4, αφού είχε κλαπεί από ολλανδικό μουσείο όπου εκτίθετο ως δάνειο τον περασμένο χρόνο.

Το περίτεχνο κράνος του Κοτοφένεστι και τρία χρυσά βραχιόλια, μερικοί από τους πιο σεβαστούς εθνικούς θησαυρούς της Ρουμανίας από τον πολιτισμό των Δακών, αφαιρέθηκαν από το Μουσείο Drents τον Ιανουάριο του 2025, σε μια ληστεία που συγκλόνισε τον κόσμο της τέχνης και προκάλεσε σοκ στις ρουμανικές αρχές.

Ύστερα από 14 μήνες ερευνών, διπλωματικών εντάσεων και τη σύλληψη τριών υπόπτων που δικάζονται, τα περισσότερα από τα αντικείμενα έφτασαν την Τρίτη στο Διεθνές Αεροδρόμιο Henri Coanda του Βουκουρεστίου. Από εκεί, μεταφέρθηκαν υπό αυστηρή φρούρηση στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Ρουμανίας, όπου εκτέθηκαν σε γυάλινη προθήκη, πλαισιωμένα από ένοπλους, μασκοφόρους φρουρούς.

Ο προσωρινός διευθυντής του μουσείου, Κορνέλ Κονσταντίν Ιλιέ, δήλωσε ότι τα αντικείμενα επέστρεψαν «όχι ως απλά στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά ως λείψανα της ιστορικής μας μνήμης, ως η κληρονομιά ενός πολιτισμού που συνεχίζει να μας καθορίζει».

«Για εμάς, αυτή είναι μια στιγμή χαράς αλλά και περισυλλογής», είπε. «Για μήνες ζούσαμε με τον φόβο ότι ένα μέρος του παρελθόντος μας θα μπορούσε να χαθεί για πάντα. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι ένα ουσιαστικό μέρος αυτού του θησαυρού επέστρεψε».

Ο διευθυντής του Μουσείου Drents, Ρόμπερτ φαν Λανγκ, χαρακτήρισε την ανάκτηση και επιστροφή των κειμηλίων «μια συγκινητική στιγμή για όλους τους εμπλεκόμενους», αναγνωρίζοντας ότι «η θλίψη, η οργή και τώρα η ανακούφιση ήταν φυσικά πολύ μεγαλύτερες» στη Ρουμανία απ’ ό,τι στην Ολλανδία.

«Η ρουμανική εθνική κληρονομιά επέστρεψε στην πατρίδα της», δήλωσε. «Ο αντίκτυπος αυτής της ληστείας ήταν ήδη σημαντικός στην Ολλανδία, αλλά εδώ πρέπει να ήταν πραγματικά πρωτοφανής… Οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές και των δύο χωρών έκαναν εξαιρετική δουλειά».

Οι Ολλανδοί εισαγγελείς παρουσίασαν τα ανακτημένα αντικείμενα σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα αυτόν τον μήνα στην πόλη Άσσεν. Η τοποθεσία του τρίτου χρυσού βραχιολιού παραμένει άγνωστη, αλλά ο φαν Λανγκ δεσμεύτηκε ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν και ότι αναμένεται δικαστική απόφαση τις επόμενες εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια της εξαφάνισής του, το χρυσό κράνος υπέστη μικρή παραμόρφωση, ενώ τα βραχιόλια που ανακτήθηκαν βρέθηκαν σε άριστη κατάσταση.

Ο Υπουργός Πολιτισμού της Ρουμανίας, Ντέμετερ Άντρας Ίστβαν, δήλωσε ότι η επιστροφή των αντικειμένων απέδειξε «πόσο ισχυρή μπορεί να είναι η σύνδεση μεταξύ της πολιτιστικής κληρονομιάς και της συλλογικής συνείδησης».

«Αυτό το περιστατικό μας υπενθυμίζει επίσης πόσο ευάλωτη μπορεί να είναι η πολιτιστική κληρονομιά. Μπορεί να εκτεθεί στη βία, στην παράνομη διακίνηση, στην αμέλεια, στη λήθη», είπε.

Μετά τη ληστεία, οι ολλανδικές αρχές διέθεταν μόνο θολά πλάνα από κάμερες ασφαλείας, στα οποία διακρίνονταν τρία άτομα να παραβιάζουν μια πόρτα του μουσείου με λοστό, ενώ στη συνέχεια σημειώθηκε έκρηξη. Πριν από την ανάκτηση, υπήρχαν φόβοι ότι το κράνος ίσως είχε λιωθεί, καθώς η φήμη και η ιδιαίτερη εμφάνισή του το καθιστούσαν σχεδόν αδύνατο να πουληθεί.

Τα αντικείμενα θα εκτεθούν στο κοινό στο Βουκουρέστι πριν υποβληθούν σε εργασίες συντήρησης, σύμφωνα με τον προσωρινό διευθυντή του μουσείου.

«Πιστεύουμε ότι το κοινό αξίζει να τα γιορτάσει… όχι μόνο ως εντυπωσιακά αντικείμενα, αλλά και ως μάρτυρες μιας δοκιμασίας, μιας σχεδόν ανεπανόρθωτης απώλειας και μιας επιστροφής που οφείλουμε στη συνεργασία μεταξύ των θεσμών και την επιμονή των αρχών», είπε. «Σήμερα, αυτοί οι θησαυροί επέστρεψαν στο σπίτι τους».



Πηγή: skai.gr

