Γκαλιμπάφ: Η «ηρωική» Χεζμπολάχ θα παίξει σημαντικό ρόλο στην εκεχειρία στον Λίβανο

Ο Γκαλιμπάφ κάλεσε επίσης τις ΗΠΑ να δεσμευτούν στη συμφωνία με το Ιράν, λέγοντας ότι η Αμερική πρέπει να υπαναχωρήσει από το λάθος του «πρώτα το Ισραήλ»

Γκαλιμπάφ

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε ότι «η ολοκλήρωση και η εδραίωση μιας συνολικής εκεχειρίας στον Λίβανο θα είναι αποτέλεσμα της σταθερότητας και του αγώνα της αξιότιμης Χεζμπολάχ και των ηρωικών της πράξεων, καθώς και της ενότητας του Άξονα της Αντίστασης».

«Η Αντίσταση και το Ιράν αποτελούν μία οντότητα, είτε σε πόλεμο είτε σε εκεχειρία», πρόσθεσε.

Ο Γκαλιμπάφ κάλεσε επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες να δεσμευτούν στη συμφωνία, λέγοντας ότι «Η Αμερική πρέπει να υπαναχωρήσει από το λάθος του “πρώτα το Ισραήλ”».

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

TAGS: Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ ΗΠΑ Ιράν Χεζμπολάχ Κρίση στη Μέση Ανατολή
