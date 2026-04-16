Γκαλιμπάφ: Η «ηρωική» Χεζμπολάχ θα παίξει σημαντικό ρόλο στην εκεχειρία στον Λίβανο

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε ότι «η ολοκλήρωση και η εδραίωση μιας συνολικής εκεχειρίας στον Λίβανο θα είναι αποτέλεσμα της σταθερότητας και του αγώνα της αξιότιμης Χεζμπολάχ και των ηρωικών της πράξεων, καθώς και της ενότητας του Άξονα της Αντίστασης».

«Η Αντίσταση και το Ιράν αποτελούν μία οντότητα, είτε σε πόλεμο είτε σε εκεχειρία», πρόσθεσε.

Ο Γκαλιμπάφ κάλεσε επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες να δεσμευτούν στη συμφωνία, λέγοντας ότι «Η Αμερική πρέπει να υπαναχωρήσει από το λάθος του “πρώτα το Ισραήλ”».

إنَّ استكمال وترسيخَ وقف إطلاق نارٍ شاملٍ في لبنان سيكون نتيجةَ صمود ونضال حزب الله العزيز وبطولاته، ووحدةِ محور المقاومة. وعلى الولايات المتحدة أن تلتزم بالاتفاق.

إنَّ المقاومةَ وإيران كيانٌ واحد، سواء في الحرب أو في وقف إطلاق النار.

على أمريكا أن تتراجع عن خطأ "إسرائيل أوّلًا". https://t.co/vmhtyHUAVA — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 15, 2026

Πηγή: skai.gr

