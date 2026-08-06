Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση, αναμένοντας μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε σήμερα χωρίς σαφή κατεύθυνση, καθώς η ανοδική δυναμική των τελευταίων ημερών έδειξε σημάδια ύφεσης, ενώ η αγορά περιμένει μια συμφωνία μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 0,49%, ενισχυμένος κατά 263,24 μονάδες, στις 54.349,12 μονάδες

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 0,83% και απώλειες 221,55 μονάδων, στις 26.363,44 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, υποχώρησε κατά 0,17%, με απώλειες 12,97 μονάδων, στις 7.723,55 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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