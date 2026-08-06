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Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση, αναμένοντας μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε χωρίς σαφή κατεύθυνση, με την αγορά να αναμένει μια συμφωνία μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης για το Ορμούζ

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Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε σήμερα χωρίς σαφή κατεύθυνση, καθώς η ανοδική δυναμική των τελευταίων ημερών έδειξε σημάδια ύφεσης, ενώ η αγορά περιμένει μια συμφωνία μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 0,49%, ενισχυμένος κατά 263,24 μονάδες, στις 54.349,12 μονάδες

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 0,83% και απώλειες 221,55 μονάδων, στις 26.363,44 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, υποχώρησε κατά 0,17%, με απώλειες 12,97 μονάδων, στις 7.723,55 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: ΗΠΑ Ιράν Στενά του Ορμούζ Οικονομία χρηματιστήρια αγορές ενέργεια Wall Street
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