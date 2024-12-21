Η Δημοκρατική πρόεδρος της Επιτροπής Πιστώσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων δήλωσε χθες Παρασκευή ότι οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο προστατεύουν τις επενδύσεις του έλον Μασκ στην Κίνα, καταργώντας διατάξεις που περιορίζουν τις αμερικανικές επενδύσεις.

Η βουλευτής Ρόζα ΝτεΛάουρο αναφέρει σε επιστολή της ότι ο Μασκ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla, ενδέχεται να έχει ανατρέψει τη διαδικασία κρατικής χρηματοδότησης προκειμένου να καταργήσει διάταξη που ρυθμίζει τις αμερικανικές επενδύσεις στην Κίνα, δεδομένων των «εκτεταμένων επενδύσεών του στην Κίνα σε στρατηγικούς τομείς και των προσωπικών δεσμών του με την ηγεσία του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος», και θέτει υπό αμφισβήτηση τον πραγματικό λόγο για την αντίθεση του Μασκ στο αρχικό νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού κράτους.

Η Tesla δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό, υπογραμμίζει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέθεσε στον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ ηγετικό ρόλο στο πρόγραμμα μείωσης των κρατικών δαπανών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

