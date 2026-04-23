Ανακοπή καρδιάς υπέστη ένας 27χρονος εργαζόμενος σε μεγάλο ξενοδοχείο στον Αποκόρωνα Χανίων, ο οποίος κατάφερε να ζήσει χάρη στις πρώτες βοήθειες και την αστραπιαία και αποτελεσματική καρδιοαναπνευστική αναζωογόννηση από το πλήρωμα του ασθενοφόρου του Κέντρου Υγείας Βάμου.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, πρόκειται για μετακλητό εργάτη υπήκοο Πακιστάν ο οποίος βρισκόταν στον χώρο της πισίνας όταν, άγνωστο πώς, υπέστη ανακοπή καρδιάς. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης και ο 27χρονος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου σε σταθερή κατάσταση.

Το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως παθολογικό και όχι ως εργατικό ατύχημα, ωστόσο, όπως αναφέρει ο τοπικός ιστότοπος, είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί εργαζόμενοι κατά την περυσινή σαιζόν εμφάνιζαν συμπτώματα κατάρρευσης, ήπια ή και αρκετά σοβαρότερα.

Σημειώνεται ότι για το συμβάν δεν είχε ενημερωθεί το σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων με τον πρόεδρο, Μανώλη Μπαμιάκη να παρατηρεί ότι δεν υπάρχει κάποιος ελεγκτικός μηχανισμός που να μπορεί να επιτηρεί τις συνθήκες πρόσληψης, εργασίας και διαμονής των μετακλητών από τρίτες χώρες, οι οποίοι αυξάνονται ραγδαία στα ξενοδοχεία των Χανίων.

Πηγή: skai.gr

