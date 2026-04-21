Σταθερή, αλλά κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας της 13χρονης Χριστίνας, η οποία νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», μετά την εγχείριση στην οποία υποβλήθηκε, καθώς έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά από πτώση από το μπαλκόνι του 1ου ορόφου του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου.

Αρχικά, το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικόν, όπου διασωληνώθηκε και στη συνέχεια στο Παίδων.

Όπως κατέθεσαν αυτόπτεις μάρτυρες, η 13χρονη φέρεται να καθόταν στην κουπαστή της σκάλας, ένιωσε ζάλη και έπεσε στο προαύλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς φέρεται από την πτώση να υπέστη εγκεφαλικό οίδημα και κάταγμα λεκάνης.

Τη μαθήτρια επισκέφθηκε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη. «Αυτή την ώρα προέχει η ζωή και η υγεία του παιδιού. Η διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος σε επίπεδο σχολείου έχει ήδη ξεκινήσει, θα είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση», ανέφερε η κ. Ζαχαράκη. Για την κατάσταση της υγείας του παιδιού ενημερώθηκε και ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Παιδείας, στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου υπηρετεί σχολική νοσηλεύτρια, η οποία βρέθηκε αμέσως δίπλα στο παιδί μετά την πτώση του και το συνόδευσε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο μαζί με εκπαιδευτικό του σχολείου.

Παράλληλα, στο σχολείο βρίσκεται η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, ενώ επικουρικά εκλήθησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από το ΚΕΔΑΣΥ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης συντονίζει τη διαχείριση και στήριξη των μαθητριών και μαθητών, των εκπαιδευτικών και ευρύτερα της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Πηγή: skai.gr

