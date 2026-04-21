Μάχη για τη ζωή της δίνει η 16χρονη που παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε στην οδό Λιοσίων, με τους γιατρούς του νοσοκομείου ΚΑΤ να επιχειρούν σταδιακή αφύπνισή της.

Η 16χρονη παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της. Η ανήλικη είναι διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, με πολύ βαριά τραύματα, καθώς από την σύγκρουση με τη μηχανή και την πτώση στο οδόστρωμα υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τραύματα στο θώρακα και στη κλείδα, αλλά και ρήξη σπλήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, έχει ξεκινήσει η διαδικασία σταδιακής αφύπνισης, προκειμένου να αξιολογηθεί η νευρολογική της κατάσταση και η ανταπόκριση του οργανισμού της. Τα επόμενα 24ωρα χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της υγείας της.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία για τον φερόμενο 16χρονο δράστη, σουδανικής καταγωγής, που θα απολογηθεί την Πέμπτη στον ανακριτή, αποκαλύπτουν ένα βαρύ ποινικό παρελθόν.

Ο 16χρονος ο οποίος έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα χωρίς δίπλωμα, παρέσυρε και εγκατέλειψε την ανήλικη κοπέλα, ενώ είχε απασχολήσει και το παρελθόν τις Αρχές για ναρκωτικά.

Σε σύλληψή του τον Δεκέμβριο του 2024 είχαν βρεθεί πάνω από 3 κιλά κάνναβης στο σπίτι του, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομία, προορίζονταν για διακίνηση σε γυμνάσια και λύκεια της Κυψέλης.





Πηγή: skai.gr

