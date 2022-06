Ρωσία: Μεταγωγικό αεροσκάφος του στρατού συνετρίβη στη Ριζάν - 4 νεκροί, 5 τραυματίες

Νεκρά είναι τουλάχιστον τέσσερα μέλη του πληρώματος μεταγωγικού αεροσκάφους Ιλιούσιν Il-76 το οποίο συνετρίβη κατά την προσγείωσή του κοντά στη ρωσική πόλη Ριζάν (κεντρικά), έπειτα από εκπαιδευτική πτήση, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων TASS και Interfax.

Το TASS, επικαλούμενο πηγή που δεν κατονόμασε, μετέδωσε πως οι νεκροί έφθασαν τους τέσσερις. Νωρίτερα, έκανε λόγο για 2 θανάτους. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πέντε ακόμη μέλη του πληρώματος εισήχθησαν σε νοσοκομεία.

Κατά το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το αεροπλάνο υπέστη βλάβη σε κινητήρα, ο οποίος πήρε φωτιά, στη διάρκεια της πτήσης.

Andy Vermaut shares:2 Killed in Military Plane Crash South of Moscow – Reports: Russia’s Defense Ministry said the aircraft crashed due to engine failure https://t.co/icS3OFwjSz Thank you. pic.twitter.com/hnFVEUDpKi