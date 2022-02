Οι στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις της Ρωσίας τέθηκαν σε κατάσταση μάχης ανέφερε ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού, κατόπιν της σχετικής εντολής που εξέδωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο υπουργός Αμυνας Σεργκέι Σόιγκου είπε στον Πούτιν ότι σε πολεμική ετοιμότητα βρίσκονται τα ρωσικά στρατεύματα στρατηγικών πυραύλων, τα πυρηνικά υποβρύχια στον Ειρηνικό και το Βορρά, καθώς και η στρατηγική αεροπορία.

Russian minister Shoigu reported to Putin that strategic nuclear forces: Russian Strategic missile troops, North and Pacific fleets(submarines), strategic aviation put on combat alert according to Putin's order https://t.co/1xmEGvdK5M #Ukraine

Υπενθυμίζεται πως σε κατάσταση υψηλού συναγερμού έθεσε χθες ο Πούτιν τις πυρηνικές δυνάμεις, μετά τις «επιθετικές δηλώσεις» των χωρών του ΝΑΤΟ και τις «σκληρές κυρώσεις» που επέβαλαν στη Ρωσία, όπως αναφέρει το Reuters.

«Ανώτεροι αξιωματούχοι των κορυφαίων χωρών του ΝΑΤΟ επιτρέπουν επίσης επιθετικές δηλώσεις κατά της χώρας μας, επομένως διατάσσω τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου [των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων] να μεταφέρουν τις δυνάμεις αποτροπής του ρωσικού στρατού σε ειδικό καθεστώς μάχης», είπε ο Ρώσος Πρόεδρος.

Putin: "Western countries aren't only taking unfriendly economic actions against our country, but leaders of major Nato countries are making aggressive statements about our country. So I order to move Russia's deterrence forces to a special regime of duty." pic.twitter.com/AC1yHncqZc