Ρωσικά drones, οι δοκιμές στο ΝΑΤΟ και η στροφή Τραμπ

Από τις παραβιάσεις του ΝΑΤΟϊκού εναέριου χώρου έως τις απειλές του Κρεμλίνου: η Ρωσία δοκιμάζει τις αντοχές της Δύσης. Πώς αλλάζει το σκηνικό με τη στροφή του Τραμπ υπέρ της Ουκρανίας και τι σημαίνει η πιθανή αποστολή Tomahawk στο Κίεβο; Ο Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος δίνει απαντήσεις.
Επιστρέφει από σήμερα ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας: Πού θα εφαρμόζεται και ποια τα πρόστιμα για τους παραβάτες
Σε ισχύ τίθεται από σήμερα Δευτέρα το μέτρο του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας και θα εφαρμόζεται έως και τις 10 Ιουλίου 2026 - Οι ημέρες και ώρες εφαρμογής