Ουκρανία: Ο πόλεμος που αλλάζει τον κόσμο
Ρωσικά drones, οι δοκιμές στο ΝΑΤΟ και η στροφή Τραμπ

Από τις παραβιάσεις του ΝΑΤΟϊκού εναέριου χώρου έως τις απειλές του Κρεμλίνου: η Ρωσία δοκιμάζει τις αντοχές της Δύσης.

Από τις παραβιάσεις του ΝΑΤΟϊκού εναέριου χώρου έως τις απειλές του Κρεμλίνου: η Ρωσία δοκιμάζει τις αντοχές της Δύσης. Πώς αλλάζει το σκηνικό με τη στροφή του Τραμπ υπέρ της Ουκρανίας και τι σημαίνει η πιθανή αποστολή Tomahawk στο Κίεβο; Ο Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος δίνει απαντήσεις.

