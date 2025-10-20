Ρωσικά drones, οι δοκιμές στο ΝΑΤΟ και η στροφή Τραμπ

Από τις παραβιάσεις του ΝΑΤΟϊκού εναέριου χώρου έως τις απειλές του Κρεμλίνου: η Ρωσία δοκιμάζει τις αντοχές της Δύσης. Πώς αλλάζει το σκηνικό με τη στροφή του Τραμπ υπέρ της Ουκρανίας και τι σημαίνει η πιθανή αποστολή Tomahawk στο Κίεβο; Ο Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος δίνει απαντήσεις.