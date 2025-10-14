Λογαριασμός
Ουκρανία: Ο πόλεμος που αλλάζει τον κόσμο
Πώς ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία – Οι ρίζες της σύγκρουσης

Πώς φτάσαμε από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης στην εισβολή του 2022;

Ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος ξετυλίγει το κουβάρι της ιστορίας, εξηγεί τις φιλοδοξίες του Πούτιν και τις παγίδες που οδήγησαν σε έναν πόλεμο που άλλαξε την Ευρώπη.

