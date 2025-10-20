Λογαριασμός
Ουκρανία: Ο πόλεμος που αλλάζει τον κόσμο
Ο χάρτης του πολέμου σήμερα – Οι εδαφικές διεκδικήσεις του Πούτιν

Πού βρίσκεται σήμερα το μέτωπο; Τι ζητά η Μόσχα και τι διεκδικεί η Ουκρανία; Ο Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος αναλύει τις εξελίξεις στο πεδίο, τις κρυφές ατζέντες του Πούτιν και τη σημασία της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα το καλοκαίρι του 2025.

