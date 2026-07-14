Εντοπίστηκε από τις αρχές ο προμηθευτής των κοτόπουλων για τα κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία, σύμφωνα με δηλώσεις του αντιπεριφερειάρχη Υγείας, Ανδρέα Τοουλιά στο STAR Κεντρικής Ελλάδος.

Όπως τόνισε ο ίδιος, στο μικροσκόπιο μπαίνουν τώρα ο ενδιάμεσος διακινητής και η μονάδα εκτροφής.

«Στείλαμε επόπτη με κτηνίατρο και γίνεται έλεγχος σε όλα τα καταστήματα εστίασης από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα κοτόπουλα, ελέγξαμε τους υπαλλήλους όλους. Προσανατολιζόμαστε προς τον προμηθευτή. Τον βρήκαμε, πήραμε ωμά κοτόπουλα τα στείλαμε σε εργαστήριο στη Χαλκίδα, προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής, ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής».

«Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε άλλα κρούσματα, το κοτόπουλο είναι ύπουλο τρόφιμο ειδικά το καλοκαίρι. Έχουμε καταλήξει από πού προέρχεται και ψάχνουμε να μην προμηθευτεί ξανά και πιστεύω ότι το έχουμε πιάσει» κατέληξε ο κ. Τοουλιάς.

Άσχημα συμπτώματα σε πάνω από 20 άτομα

Δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας παρατηρήθηκαν από την Παρασκευή (10/7) μέχρι και χθες το βράδυ στη Λαμία, καθώς πάνω από 20 άτομα πέρασαν από τα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς και πυρετό.

Μάλιστα 12 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν, οι οποίοι παραμένουν στην Παθολογική Κλινική και στη βραχεία νοσηλεία του Νοσοκομείου.

Εκτός από τα κρούσματα που πήγαν στα Επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport υπάρχουν και αρκετά κρούσματα, τα οποία πήραν ιατρικές οδηγίες από ιδιώτες και παρέμειναν στο σπίτι.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όλοι οι ασθενείς είπαν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό σε διαφορετικά καταστήματα εστίασης της πόλης, κάτι που παραπέμπει σε μολυσμένη παρτίδα τρόφιμου (πιθανότατα κοτόπουλου) από κοινό προμηθευτή.

Το Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και αμέσως σήμανε συναγερμό ενημερώνοντας τον ΕΟΔΥ, ενώ ο Οργανισμός με τη σειρά του ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας που θα ξεκινήσει ελέγχους σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής του προβλήματος.

Πηγή: skai.gr

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