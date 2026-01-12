Ο Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο, πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας, στον οποίο χορηγήθηκε άσυλο στην Ουγγαρία, δεν είναι άγνωστος στις συγκρούσεις, εξαπολύοντας συχνά φραστικές επιθέσεις εναντίον των «ηττημένων» και των «μαλθακών» που αντιτάχθηκαν στις δικαστικές του μεταρρυθμίσεις ή στη στάση του απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, ο σκληροπυρηνικός εθνικιστής, που είναι γνωστός για τη σκληρή ρητορική του και τη συνήθεια να οπλοφορεί, παρακολουθεί την τελευταία μάχη της ταραχώδους καριέρας του από απόσταση, επιλέγοντας να μην επιστρέψει στην Πολωνία για να αντιμετωπίσει 26 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων κατάχρηση εξουσίας και ηγεσία εγκληματικής ομάδας.

Ο 55χρονος Ζιόμπρο δηλώνει ότι είναι θύμα ενός «κυνηγιού μαγισσών» από τη φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος έχει δεσμευτεί να οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης μέλη της δεξιάς πρώην κυβέρνησης του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), που κατηγορούνται για παρατυπίες.

Ο πρώην υπουργός, που αρνείται κάθε αδίκημα, προετοιμαζόταν για αυτή τη σύγκρουση από τη στιγμή που το PiS έχασε την εξουσία το 2023.

Τότε, σε μια φλογερή ομιλία στο κοινοβούλιο, προκάλεσε τους πολιτικούς του αντιπάλους, αναφερόμενος σε μια προηγούμενη αποτυχημένη προσπάθεια δίωξής του για υπέρβαση εξουσίας κατά την πρώτη του θητεία ως υπουργός Δικαιοσύνης το 2005–2007.

«Σας υπολογίζω!», φώναξε απευθυνόμενος στα έδρανα του συνασπισμού Πολιτική Πλατφόρμα (KO) του Τουσκ. «Ελπίζω να μη φανείτε οι ίδιοι χαμένοι που ήσασταν την εποχή του Κρατικού Δικαστηρίου!»

Φερόμενη κατάχρηση κονδυλίων

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Ζιόμπρο και αρκετοί από τους υφυπουργούς του καταχράστηκαν εκατομμύρια ζλότι από ένα ταμείο που προοριζόταν για τα θύματα εγκλημάτων.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε εναντίον πολιτικών αντιπάλων, ή για αγορές που κυμαίνονταν από πυροσβεστικά οχήματα έως εξοπλισμό για αγροτικούς γυναικείους συλλόγους, με στόχο την εξαγορά της εύνοιας των αγροτικών ψηφοφόρων.

Ο Ζιόμπρο δεν αρνείται ότι χρήματα του ταμείου δαπανήθηκαν για το Pegasus, αλλά υποστηρίζει ότι τόσο αυτή όσο και όλες οι υπόλοιπες δαπάνες εξυπηρετούσαν το εθνικό συμφέρον της Πολωνίας. Κατηγορεί την κυβέρνηση του KO ότι επιδιώκει εκδίκηση, επειδή ο ίδιος είχε ερευνήσει υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς συνεργατών του Τουσκ.

Ο «σερίφης»

Ο Ζιόμπρο σπούδασε νομικά στο φημισμένο Πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν της γενέτειράς του Κρακοβίας. Εντάχθηκε στο PiS από την ίδρυσή του το 2001 και έγινε ευρύτερα γνωστός κατά τη διάρκεια έρευνας για καταγγελίες δωροδοκίας που αφορούσαν την τότε κεντροαριστερή κυβέρνηση.

Η αυστηρή και αδιάλλακτη στάση του στις συνεδριάσεις της εξεταστικής επιτροπής που συγκροτήθηκε το 2003 του χάρισε το προσωνύμιο «ο σερίφης».

Το 2006 σημειώθηκε ένα γεγονός που, σύμφωνα με πολλούς πολιτικούς αναλυτές, τον επηρέασε καθοριστικά.

Ο πατέρας του, Γιέρζι Ζιόμπρο, πέθανε μετά από χειρουργική επέμβαση στην καρδιά και η οικογένεια κατηγόρησε τους γιατρούς. Ως υπουργός Δικαιοσύνης πλέον, ο Ζιόμπρο επιτέθηκε ευθέως στον χειρουργό Μίροσλαβ Γκαρλίτσκι, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους: «Κανείς δεν θα στερηθεί ποτέ ξανά τη ζωή του από αυτόν τον άνθρωπο».

Ο Γκαρλίτσκι προσέφυγε στη δικαιοσύνη και δικαστήριο υποχρέωσε τον Ζιόμπρο να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

Οι επικριτές του υποστήριξαν ότι ο Ζιόμπρο προσπάθησε να επηρεάσει την έρευνα για τον θάνατο του πατέρα του και ότι η αγανάκτησή του απέναντι στους δικαστές, οι οποίοι δεν απέδωσαν ευθύνες στον Γκαρλίτσκι, τροφοδότησε τη συγκρουσιακή του στάση απέναντι σε ένα επάγγελμα που, όπως έλεγε, θεωρούσε τον εαυτό του «μια ξεχωριστή κάστα».

Δικαστικές μεταρρυθμίσεις

Οι δικαστικές μεταρρυθμίσεις που προώθησε μετά την επιστροφή του στο υπουργείο Δικαιοσύνης το 2015 βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύγκρουσης μεταξύ Βαρσοβίας και Βρυξελλών για τα δημοκρατικά πρότυπα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή εκταμίευσης δισεκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Οι επικριτές υποστήριξαν ότι οι αλλαγές πολιτικοποίησαν τη διαδικασία διορισμού και πειθαρχικού ελέγχου των δικαστών.

Ο Ζιόμπρο συνδύασε επίσης τα αξιώματα του γενικού εισαγγελέα και του υπουργού Δικαιοσύνης, μια κίνηση που, σύμφωνα με τους επικριτές, υπονόμευσε την ανεξαρτησία της εισαγγελίας. Το PiS υποστήριξε ότι οι μεταρρυθμίσεις εξάλειψαν την κομμουνιστική επιρροή στο δικαστικό σύστημα και βελτίωσαν την αποδοτικότητά του.

Οι συγκρούσεις με την ΕΕ προκάλεσαν εντάσεις εντός της κυβέρνησης, ιδίως μεταξύ του Ζιόμπρο και του τότε πρωθυπουργού Ματέους Μοραβιέτσκι, ο οποίος προτιμούσε μια πιο συναινετική προσέγγιση προς τις Βρυξέλλες.

«Στις διαπραγματεύσεις δεν μπορείς να είσαι… μαλθακός, πρέπει να είσαι σκληρός», είχε δηλώσει ο Ζιόμπρο το 2020.

Η απόφασή του να ζητήσει άσυλο στην Ουγγαρία από τη δεξιά κυβέρνηση του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν –επίσης μακροχρόνιου επικριτή της ΕΕ– οδήγησε τον υπουργό Εσωτερικών της κυβέρνησης Τουσκ, Τόμας Σιεμόνιακ, να δηλώσει ότι ο Ζιόμπρο «φεύγει από την πολωνική δικαιοσύνη σαν δειλός».

Διάγνωση καρκίνου

Την ημέρα που ορκίστηκε το νέο κοινοβούλιο το 2023, ο Ζιόμπρο διαγνώστηκε με καρκίνο του οισοφάγου.

Ενώ κοινοβουλευτική επιτροπή στη Βαρσοβία εξέταζε τον ρόλο του σε φερόμενες παρατυπίες που σχετίζονται με το λογισμικό Pegasus, ο Ζιόμπρο υποβαλλόταν σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις και χημειοθεραπείες στο Βέλγιο.

Ο ηγέτης του PiS, Γιάροσλαβ Κατσίνσκι, δήλωσε ότι η φυλάκιση ενός ανθρώπου στην κατάσταση του Ζιόμπρο θα ήταν «ισοδύναμη με θανατική καταδίκη».

Ο ίδιος ο Ζιόμπρο, ωστόσο, παραμένει πιστός στο μαχητικό του ύφος.

«Για τη χρήση βίαιων και παράνομων μεθόδων, τα μέλη του καθεστώτος του Ντόναλντ Τουσκ που κυβερνά σήμερα την Πολωνία θα αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X τη Δευτέρα. «Θα συμβάλω προσωπικά σε αυτόν τον αγώνα».

Πηγή: skai.gr

