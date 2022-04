Τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και 71 τραυματίστηκαν στην Ζιμπάμπουε σε ένα δυστύχημα με λεωφορείο που μετέφερε πιστούς σε μια θρησκευτική συγκέντρωση για το σαββατοκύριακο του Πάσχα, στην πόλη Τσιπίνγκε στα νοτιοανατολικά, έγινε γνωστό από την αστυνομία.

«Την περασμένη νύχτα σημειώθηκε ένα δυστύχημα. Προς το παρόν ο απολογισμός είναι 35 νεκροί και 71 τραυματίες», δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, αναπληρωτής επίτροπος Πολ Νιάτι.

At least 35 churchgoers were killed, 71 injured



The cause of the accident is not yet known. District authorities are still verifying the exact number of the fatalities & the injured admitted at #Chipinge District Hospital.#Zimbabwe #Breaking https://t.co/kmtixuxH7f pic.twitter.com/ZdPpTjDPvq