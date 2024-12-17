Ζελένσκι: Ζήτημα ξένων ειρηνευτικών στρατευμάτων ίσως τεθεί στις Βρυξέλλες

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το ζήτημα της ανάπτυξης ξένων ειρηνευτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα μπορούσε ενδεχομένως να τεθεί κατά την συνάντηση των ηγετών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Πολωνίας και του ΝΑΤΟ μεταξύ άλλων, στις Βρυξέλλες την Τετάρτη.

Μιλώντας στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ στο Λβιβ, ο Ζελένσκι είπε ότι θα μπορούσε επίσης να συζητηθεί το θέμα της ενίσχυσης της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης και γεωπολιτικά.

