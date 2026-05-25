Αντρέι Σιμπίχα: Οι σύμμαχοι δεν πρέπει να ενδώσουν στον ρωσικό εκβιασμό

Οι σύμμαχοι δεν πρέπει να ενδώσουν στον ρωσικό εκβιασμό, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρέι Σιμπίχα μπροστά στις απειλές της Ρωσίας για επιθέσεις στο Κίεβο.

Νωρίτερα σήμερα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει «σειρές συστηματικών αεροπορικών επιδρομών» κατά εγκαταστάσεων της αμυντικής βιομηχανίας, επιχειρήσεων του στρατιωτικοβιομηχανικού συγκροτήματος στο Κίεβο και προειδοποίησε τους ξένους πολίτες και διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την ουκρανική πρωτεύουσα.

«Συζητάμε αυτή τη στιγμή με τους εταίρους μας ότι δεν υπάρχει λόγος να ενδώσουμε σε αυτόν τον ρωσικό εκβιασμό», δήλωσε ο Σιμπίχα σε δημοσιογράφους.

Πηγή: skai.gr

