Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απένειμε την υψηλότερη πολιτική διάκριση των ΗΠΑ, το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, σε 19 άτομα το Σάββατο, μεταξύ αυτών η Χίλαρι Κλίντον, ο σχεδιαστής Ραλφ Λόρεν, ο Λιονέλ Μέσι, ο Μπόνο των U2 και ο δισεκατομμυριούχος Τζορτζ Σόρος.

Το μετάλλιο απονέμεται σε ανθρώπους «που έχουν υποδειγματική συνεισφορά στην ευημερία, τις αξίες ή την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, την παγκόσμια ειρήνη ή άλλες σημαντικές κοινωνικές, δημόσιες ή ιδιωτικές προσπάθειες», ανέφερε η δήλωση του Λευκού Οίκου. Ο ίδιος ο Μπάιντεν έχει λάβει το μετάλλιο από τον τότε Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα τις τελευταίες ημέρες της κυβέρνησής του.

Η Χίλαρι Κλίντον δέχτηκε χειροκροτήματα από τους παρευρισκόμενους όταν ήρθε η σειρά της. Ήταν η υποψήφια των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο που έχασε από τον Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2016.

Το μετάλλιο έλαβαν επίσης η Άννα Γουίντορ, οι ηθοποιοί Ντένζελ Ουάσινγκτον και Μάικλ Τζέι Φοξ.

Ο Μπόνο , το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Πολ Ντέιβιντ Χιούσον, έχει τιμηθεί με την υψηλότερη πολιτιστική διάκριση της Γαλλίας.

Είναι γνωστός για την εκστρατεία κατά της φτώχειας και την υποστήριξη ατόμων με HIV/Aids.

Η Γουίντορ, ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της μόδας, υπηρετεί ως αρχισυντάκτρια της Vogue από το 1988 και μεταξύ άλλων φιλανθρωπικών οργανώσεων βοήθησε να συγκεντρωθούν περισσότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια για την έρευνα για το AIDS.

Συγκέντρωσε επίσης χρήματα για καλλιτεχνικούς οργανισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο δισεκατομμυριούχος φιλάνθρωπος Τζορτζ Σόρος είχε «υποστηρίξει οργανισμούς και έργα σε όλο τον κόσμο που ενισχύουν τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εκπαίδευση και την κοινωνική δικαιοσύνη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.