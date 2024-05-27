Η Φινλανδία καταγράφει έναν ασυνήθιστα θερμό μήνα Μάιο, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 25 βαθμούς Κελσίου, ένα ρεκόρ για τη χώρα, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Σε συναγερμό έθεσαν οι αρχές από αύριο έως την Παρασκευή ένα μεγάλο μέρος της Φινλανδίας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 27 βαθμούς Κελσίου.

«Είναι πιθανόν η πρώτη φορά που εκδίδουμε συναγερμό για ένα κύμα ζέστης τον Μάιο», υπογράμμισε στο AFP η Ίιρις Βιλγιάμαα του Μετεωρολογικού Ινστιτούτου της Φινλανδίας, διευκρινίζοντας πως τέτοιου είδους συναγερμός λαμβάνει χώρα το νωρίτερο τον Ιούνιο.

«Το φινλανδικό κλίμα γνώριζε πάντα μετεωρολογικές αλλαγές, όμως σήμερα η κλιματική αλλαγή ενισχύει αυτού του είδους τα φαινόμενα», σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Λέενα Λάακσο.

Οι θερμοκρασίες που καταγράφονται αυτήν την περίοδο είναι υψηλότερες κατά περίπου 10 βαθμούς Κελσίου από τις μέσες θερμοκρασίες του μήνα Μαΐου, συμπλήρωσε η ίδια.

Με τον συναγερμός για το κύμα ζέστης στοχεύουμε να παράσχουμε συστάσεις σε ευάλωτους πληθυσμούς όπως οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά ή οι άνθρωποι που νοσούν προκειμένου να προστατευτούν από τη ζέστη, σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου του φινλανδικού ινστιτούτου υγείας.

«Στη Φινλανδία είμαστε συνηθισμένοι σε έναν δροσερό καιρό και οι πολίτες άρχισαν ήδη να έχουν προβλήματα υγείας που συνδέονται άμεσα με αυτού του είδους τις μετεωρολογικές συνθήκες», τόνισε η Βιλγιάμαα.

Σήμερα, ο υδράργυρος ανήλθε μεταξύ 24 και 28 βαθμών Κελσίου. Στην πόλη Σάλο, στη νοτιοδυτική Φινλανδία, τα θερμόμετρα έδειξαν το Σάββατο 28,8 βαθμούς Κελσίου, την υψηλότερη θερμοκρασία του έτους έως σήμερα.

Ο υδράργυρος θα παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα έως το τέλος του μήνα, διευκρίνισε η μετεωρολόγος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

