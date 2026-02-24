Για μια νέα στρατηγική ενεργειακή συμφωνία ύψους $500 δισ. μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ κάνουν λόγο τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης, τα οποία ισχυρίζονται μάλιστα πως οι συζητήσεις αυτές περιλαμβάνουν ακόμη και άρση των κυρώσεων για τα F-35. Πιθανή ημερομηνία υπογραφής θεωρείται 7-8 Ιουλίου στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, στόχος είναι η Τουρκία να καταστεί ενεργειακός κόμβος της Ευρώπης, με κοινές έρευνες σε τουρκικά ύδατα, καθώς και σε Συρία και Λιβύη.

Όπως ανέφερε ο παρουσιαστής της Sozcu Εκρέμ Ατσικέλ:

«Mεγάλος ισχυρισμός, τώρα λένε πως θα έρθει η λύτρωσή μας απο τα χρήματα που θα έρθουν απο τις ΗΠΑ. Μιλάμε για μια συμφωνία 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ των ΗΠΑ και της Τουρκίας. Για αυτό λέμε "σε αγαπάμε ηγέτη μας Τραμπ". Το σχέδιο το αποκαλούν "σχέδιο ενεργειακής στρατηγικής". Aυτό το σχέδιο προβλέπει πετρέλαιο, φυσικό άεριο και εταιρική σχέση».

«Θα αρθούν οι κυρώσεις CAATSA μαζί και οι υπόλοιπες κυρώσεις. Οι κυρώσεις CAATSA εφαρμόζονται στους εχθρούς των ΗΠΑ, επειδή αγοράσαμε S-400. Xάσαμε και τα F-35 μαζί με τα χρήματά μας και τώρα περιμένουμε την υπογραφή του Τραμπ μήπως τα πάρουμε. Η υπογραφή αυτής της συμφωνίας ΗΠΑ-Toυρκίας λέγεται πως μπορεί να υπογραφεί στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 7-8 Ιουλίου».

Milliyet: Η Τουρκία αυξάνει σε 56 τα μαχητικά Eurofighter που θα αποκτήσει, αρχικός στόχος ήταν τα 44

Την ίδια στιγμή, η τουρκική εφημερίδα Milliyet αποκαλύπτει σε δημοσίευμά της πως η Τουρκία αυξάνει σε 56 τα μαχητικά Eurofighter που θα αποκτήσει έως το 2032, ενώ αρχικός στόχος ήταν τα 44 μαχητικά.

Το Κατάρ θα δώσει 24 αντί 12 Eurofighter με ικανότητα εκτόξευσης πυραύλων Meteor, με τους Τούρκους πιλότους να εκπαιδεύονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία με τη Χαντισέ

Αντιδράσεις προκάλεσε στην Τουρκία το μήνυμα της γνωστής τραγουδίστριας Χαντισέ, η οποία συμμετείχε σε καμπάνια της UNICEF, με συμβούλους του Ερντογάν να ξεσηκώνονται εναντίον της.

Συγκεκριμένα, στο φιλανθρωπικό της μήνυμα συμπεριέλαβε την Τουρκία στην κατηγορία παρόμοια με Σουδάν, Γάζα και Αφρική. Η ίδια απέσυρε το βίντεό της μετά από έντονες αντιδράσεις.

Όπως δήλωσε:

«Τo Ραμαζάνι είναι μήνας αλληλοϋποστήριξης. Η UNICEF είναι πάντα δίπλα στα παιδιά που έχουν ανάγκη. Διότι κανένα παιδί δεν πρέπει να μένει πεινασμένο. Απο την Τουρκία μέχρι τη Γάζα, από το Σουδάν και την Αφρική τα παιδιά έχουν ανάγκη στο δείπνο του "ιφτάρ". Αν θέλετε να κάνετε μια διαφορά στη ζωή ενός παιδιού, μπορείτε να κάνετε δωρεές στην UNICEF».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.